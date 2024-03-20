Мошенники стали чаще взламывать аккаунты в Telegram: рассказываем, как защититься

Чтобы исключить доступ мошенников к вашему аккаунту, не следует никому сообщать конфиденциальную информацию, включая приходящий на телефон код. А если вдруг кто-то из ваших контактов в Telegram станет требовать от вас совершения каких-то действий или денег в долг, лучше всего будет связаться с этим человеком лично. И конечно же, желательно использовать для аккаунта сложный пароль и периодически его менять.