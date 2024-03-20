Мошенники стали чаще взламывать аккаунты в Telegram: рассказываем, как защититься

Posted 20 марта, 11:00
Published 20 марта, 11:00
Modified 9 сентября, 20:25
Updated 9 сентября, 20:25
И конечно же, мимо такого популярного мессенджера не могли пройти мошенники. Как защитить свой аккаунт и данные в Telegram — читайте в статье.
Если речь идет об обычных пользователях, а не об организациях, то основных целей у мошенников в Telegram две: любыми доступными средствами выманить у людей как можно больше денег или получить доступ к аккаунту жертвы, который затем можно будет использовать для совершения новых противоправных деяний.
Современные мошенники используют разные схемы для обмана граждан в Telegram. Наиболее распространенные из них — сбор средств якобы на благотворительность, предложение высокооплачиваемой работы с «гарантийным взносом» или предварительным платным обучением, либо слезная просьба срочно дать денег «в долг» от лица кого-нибудь из знакомых, чей аккаунт был взломан.
Для того чтобы получить доступ к аккаунтам пользователей Telegram, мошенники могут рассылать сообщения со ссылками на фишинговые сайты, предлагать от имени людей из контактов жертвы проголосовать по определенному вопросу или за кого-то (например, за ребенка, участвующего в конкурсе), сообщить от лица администрации мессенджера, что вам якобы дарят бесплатную подписку Telegram Premium и др.
Цель мошенников во всех этих случаях — под любым предлогом заставить пользователя ввести код, который придет ему на телефон, и получить таким образом доступ к его аккаунту в Telegram.
Чтобы исключить доступ мошенников к вашему аккаунту, не следует никому сообщать конфиденциальную информацию, включая приходящий на телефон код. А если вдруг кто-то из ваших контактов в Telegram станет требовать от вас совершения каких-то действий или денег в долг, лучше всего будет связаться с этим человеком лично. И конечно же, желательно использовать для аккаунта сложный пароль и периодически его менять.
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