Топ-10 ярких звездных образов на церемонии «Оскар-2024»

Posted 16 марта, 17:00
Published 16 марта, 17:00
Modified 9 сентября, 20:13
Updated 9 сентября, 20:13
От главной звезды фильма «Барби» — хита прошлого года — все ожидали наряда в розовом цвете. Но на «Оскар-2024» Марго Робби пришла в роскошном черном платье от Versace с открытыми плечами и драпировкой на бедрах.
Победительница в номинации «Лучшая актриса» за фильм «Бедные-несчастные» Эмма Стоун пришла на церемонию «Оскар-2024» в наряде мятного цвета Louis Vuitton — корсетное платье в пол с оригинальной баской зрители оценили по достоинству.
Актриса блистала на красной дорожке в платье от Armani Prive. Сверкающий наряд с асимметричной драпировкой и бретелью на одно плечо выгодно подчеркнул стройную фигуру звезды.
Появление вызвало настоящий фурор. Лоуренс выбрала платье необычного кроя в горошек от Dior. Яркий наряд еще больше оживила нитка жемчуга на шее.
Певица решила соригинальничать и отличиться на красной дорожке премии «Оскар-2024». В то время как все красовались в элегантных платьях в пол, Айлиш вышла в строгом жакете, белой блузке и юбке-карандаш. В Сети образ звезды уже назвали «нарядом учительницы».
Наряд Арианы Гранде тоже стал мишенью для насмешливых отзывов. Знаменитость выбрала розовое платье с декором, напоминающим… подушки. Наряд в Сети окрестили «розовым зефиром».
Лаконичный образ Кирстен Данст пришелся зрителям по душе. Актрису уже внесли в топ самых стильно одетых знаменитостей на премии «Оскар-2024». Звезда надела простое, но элегантное платье цвета слоновой кости — прямого кроя на тонких бретельках. Наряд, уместный как на вечеринке, так и на светском рауте.
Разбавила изобилие пастельных тонов актриса Элизабет Херли. Она надела «золотой» наряд с эффектным вырезом на груди. Образ дополнили золотые босоножки и сумочка.
Актриса надела сверкающее струящееся платье светлого оттенка с серебристым декором. Но главная его изюминка — длинный шлейф. Творение дома Schiaparelli зрители признали очень элегантным.
Актриса славится безупречным вкусом, который она в очередной раз продемонстрировала на прошедшей церемонии «Оскар». Ева надела черное облегающее платье с необычным декольте.
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