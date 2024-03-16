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Posted 16 марта, 17:00

Published 16 марта, 17:00

Modified 9 сентября, 20:13

Updated 9 сентября, 20:13

Топ-10 ярких звездных образов на церемонии «Оскар-2024»

16 марта 2024, 17:00
В Лос-Анджелесе прошло вручение кинопремии «Оскар». Звезды мирового кинематографа собрались в кинотеатре Dolby для получения наград в различных номинациях. Знаменитости прошли по красной ковровой дорожке, чтобы блеснуть нарядом и в очередной раз подтвердить звание иконы стиля.

Марго Робби

От главной звезды фильма «Барби» — хита прошлого года — все ожидали наряда в розовом цвете. Но на «Оскар-2024» Марго Робби пришла в роскошном черном платье от Versace с открытыми плечами и драпировкой на бедрах.

Эмма Стоун

Победительница в номинации «Лучшая актриса» за фильм «Бедные-несчастные» Эмма Стоун пришла на церемонию «Оскар-2024» в наряде мятного цвета Louis Vuitton — корсетное платье в пол с оригинальной баской зрители оценили по достоинству.

Зендая

Актриса блистала на красной дорожке в платье от Armani Prive. Сверкающий наряд с асимметричной драпировкой и бретелью на одно плечо выгодно подчеркнул стройную фигуру звезды.

Дженнифер Лоуренс

Появление вызвало настоящий фурор. Лоуренс выбрала платье необычного кроя в горошек от Dior. Яркий наряд еще больше оживила нитка жемчуга на шее.

Билли Айлиш

Певица решила соригинальничать и отличиться на красной дорожке премии «Оскар-2024». В то время как все красовались в элегантных платьях в пол, Айлиш вышла в строгом жакете, белой блузке и юбке-карандаш. В Сети образ звезды уже назвали «нарядом учительницы».

Ариана Гранде

Наряд Арианы Гранде тоже стал мишенью для насмешливых отзывов. Знаменитость выбрала розовое платье с декором, напоминающим… подушки. Наряд в Сети окрестили «розовым зефиром».

Кирстен Данст

Лаконичный образ Кирстен Данст пришелся зрителям по душе. Актрису уже внесли в топ самых стильно одетых знаменитостей на премии «Оскар-2024». Звезда надела простое, но элегантное платье цвета слоновой кости — прямого кроя на тонких бретельках. Наряд, уместный как на вечеринке, так и на светском рауте.

Элизабет Херли

Разбавила изобилие пастельных тонов актриса Элизабет Херли. Она надела «золотой» наряд с эффектным вырезом на груди. Образ дополнили золотые босоножки и сумочка.

Эмили Блант

Актриса надела сверкающее струящееся платье светлого оттенка с серебристым декором. Но главная его изюминка — длинный шлейф. Творение дома Schiaparelli зрители признали очень элегантным.

Ева Лонгория

Актриса славится безупречным вкусом, который она в очередной раз продемонстрировала на прошедшей церемонии «Оскар». Ева надела черное облегающее платье с необычным декольте.

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