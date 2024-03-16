Топ-10 ярких звездных образов на церемонии «Оскар-2024»

Певица решила соригинальничать и отличиться на красной дорожке премии «Оскар-2024». В то время как все красовались в элегантных платьях в пол, Айлиш вышла в строгом жакете, белой блузке и юбке-карандаш. В Сети образ звезды уже назвали «нарядом учительницы».