Эмоциональное выгорание на работе: 5 признаков и как исправить

Posted 12 марта, 11:50
Published 12 марта, 11:50
Modified 9 сентября, 19:59
Updated 9 сентября, 19:59
Как определить эмоциональное выгорание и не перепутать его с отсутствием сил и мотивации? Ориентируйтесь на пять характерных признаков этого состояния.
Все мы время от времени устаем, причем сильно. Однако в условиях эмоционального выгорания ощущение усталости становится постоянным и очевидно затягивается. Даже после отдыха или отпуска оно никуда не уходит, причем усталость может быть и эмоциональной, и физической.
При эмоциональном выгорании можно потерять интерес не только к работе, но и к другим аспектам жизни. Человек в таком состоянии становится равнодушным к тому, что всегда его радовало и приносило удовольствие. Появляется отчуждение, которое распространяется в том числе и на близких.
Для эмоционального выгорания характерно серьезное истощение. Человек может чувствовать серьезную тревогу, гнев, также он может раздражаться. Все перечисленное, равно как и регулярно посещающее ощущение отчаяния, можно с уверенностью назвать признаками эмоционального выгорания. В таком состоянии человек может утратить способность контролировать свои эмоции и адекватную реакцию на различные ситуации.
Еще один важный и характерный признак эмоционального выгорания — потеря концентрации. Человеку становится сложно ориентироваться в ситуации, выполнять даже привычные задачи, принимать простые решения. Все, с чем раньше удавалось справляться легко, становится очень сложным.
В состоянии эмоционального выгорания человеку становится крайне сложно поддерживать ровные и комфортные отношения с окружающими людьми. Причина — раздражительность, которая в таком состоянии становится особенно выраженной. Кроме того, в состоянии эмоционального выгорания у человека появляется желание избегать любых контактов. Может повыситься конфликтность.
Борьба с эмоциональным выгоранием — долгий путь, который стоит начинать с небольших шагов. Для начала потребуется расслабиться и сбавить обороты, научиться как можно более точно рассчитывать собственные силы. Очень желательно установить четкий режим дня, в том числе отдыха, и неукоснительно соблюдать его.
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