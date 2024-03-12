Эмоциональное выгорание на работе: 5 признаков и как исправить

При эмоциональном выгорании можно потерять интерес не только к работе, но и к другим аспектам жизни. Человек в таком состоянии становится равнодушным к тому, что всегда его радовало и приносило удовольствие. Появляется отчуждение, которое распространяется в том числе и на близких.