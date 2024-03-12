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Posted 12 марта, 11:50

Published 12 марта, 11:50

Modified 9 сентября, 19:59

Updated 9 сентября, 19:59

Как определить эмоциональное выгорание и не перепутать его с отсутствием сил и мотивации?

Эмоциональное выгорание на работе: 5 признаков и как исправить

12 марта 2024, 11:50
Фото: 1MI
Как определить эмоциональное выгорание и не перепутать его с отсутствием сил и мотивации?
Эмоциональное выгорание — это не то же самое, что и обычная усталость, которую многие из нас испытывают на работе. Важно определить, действительно ли состояние можно охарактеризовать как выгорание. Рассказываем, как это сделать.

Признаки эмоционального выгорания

Как определить эмоциональное выгорание и не перепутать его с отсутствием сил и мотивации? Ориентируйтесь на пять характерных признаков этого состояния.

При эмоциональном выгорании можно потерять интерес не только к работе, но и к другим аспектам жизниПри эмоциональном выгорании можно потерять интерес не только к работе, но и к другим аспектам жизни
При эмоциональном выгорании можно потерять интерес не только к работе, но и к другим аспектам жизни. Фото: 1MI

Регулярная усталость

Все мы время от времени устаем, причем сильно. Однако в условиях эмоционального выгорания ощущение усталости становится постоянным и очевидно затягивается. Даже после отдыха или отпуска оно никуда не уходит, причем усталость может быть и эмоциональной, и физической.

Утрата мотивации и интереса к жизни

При эмоциональном выгорании можно потерять интерес не только к работе, но и к другим аспектам жизни. Человек в таком состоянии становится равнодушным к тому, что всегда его радовало и приносило удовольствие. Появляется отчуждение, которое распространяется в том числе и на близких.

Истощение

Для эмоционального выгорания характерно серьезное истощение. Человек может чувствовать серьезную тревогу, гнев, также он может раздражаться. Все перечисленное, равно как и регулярно посещающее ощущение отчаяния, можно с уверенностью назвать признаками эмоционального выгорания. В таком состоянии человек может утратить способность контролировать свои эмоции и адекватную реакцию на различные ситуации.

Потеря концентрации

Еще один важный и характерный признак эмоционального выгорания — потеря концентрации. Человеку становится сложно ориентироваться в ситуации, выполнять даже привычные задачи, принимать простые решения. Все, с чем раньше удавалось справляться легко, становится очень сложным.

Проблемы в отношениях

В состоянии эмоционального выгорания человеку становится крайне сложно поддерживать ровные и комфортные отношения с окружающими людьми. Причина — раздражительность, которая в таком состоянии становится особенно выраженной. Кроме того, в состоянии эмоционального выгорания у человека появляется желание избегать любых контактов. Может повыситься конфликтность.

Борьба с эмоциональным выгоранием — долгий путь, который стоит начинать с небольших шаговБорьба с эмоциональным выгоранием — долгий путь, который стоит начинать с небольших шагов
Борьба с эмоциональным выгоранием — долгий путь, который стоит начинать с небольших шагов. Фото: 1MI

Как бороться

Борьба с эмоциональным выгоранием — долгий путь, который стоит начинать с небольших шагов. Для начала потребуется расслабиться и сбавить обороты, научиться как можно более точно рассчитывать собственные силы. Очень желательно установить четкий режим дня, в том числе отдыха, и неукоснительно соблюдать его.

#Общество#Здоровье#Работа#Все материалы авторов
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