Что такое флавонолы и помогают ли они продлить жизнь?

Флавонолы — это соединения, которые участвуют в жизнедеятельности растений и играют важную роль в цветовой окраске овощей и зелени. При попадании в организм человека они снижают не только общий риск преждевременной смерти, но и риск смерти от болезни Альцгеймера, онкологии, сердечных заболеваний. Такие выводы сделаны на основе наблюдения ученых Национального обследования здоровья и питания (NHANES) и большой национальной репрезентативной выборки взрослых в США за 11,6 тысячи участников, которым было не менее 20 лет.