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Posted 12 марта, 09:06

Published 12 марта, 09:06

Modified 9 сентября, 19:57

Updated 9 сентября, 19:57

Флавонолы известны своими антиоксидантными свойствами

Что такое флавонолы и помогают ли они продлить жизнь?

12 марта 2024, 09:06
Фото: Изображение Midjourney
Флавонолы известны своими антиоксидантными свойствами
Флавонолы известны своими антиоксидантными свойствами: они способны связывать свободные радикалы в организме, замедляя окислительные процессы и, следовательно, его старение. Флавонолы содержатся в яблоках, грушах, брокколи и помидорах.

В новом исследовании китайских ученых, о котором говорится на сайте Heilpraxisnet, рассматривается связь диеты на основе флавонолов и продолжительность их жизни.

Результаты исследования флавонолов?

Флавонолы — это соединения, которые участвуют в жизнедеятельности растений и играют важную роль в цветовой окраске овощей и зелени. При попадании в организм человека они снижают не только общий риск преждевременной смерти, но и риск смерти от болезни Альцгеймера, онкологии, сердечных заболеваний. Такие выводы сделаны на основе наблюдения ученых Национального обследования здоровья и питания (NHANES) и большой национальной репрезентативной выборки взрослых в США за 11,6 тысячи участников, которым было не менее 20 лет.

Испытуемые каждые сутки сдавали анализы, на основе которых оценивалось количество потребляемого общего флавонола, изорамнетина, кемпферола, мирицетина и кверцетина. Также с помощью регрессионных моделей был окончательно определен риск смертности от всех причин и риск смертности от конкретных причин.

По мнению команды исследователей, была выявлена благоприятная связь между общим потреблением флавонолов и смертностью от всех причин, смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний и смертностью от рака. В материалах говорится, что изорамнетин и кемпферол снижают общую и специфическую для рака смертность, в то время как мирицетин снижает общую смертность, смертность от болезни Альцгеймера и сердечно-сосудистых заболеваний.

Прием кверцетина снижает общую смертность, смертность от специфического рака и смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, сообщают специалисты. По их мнению, это, вероятно, связано с противоопухолевыми, противовоспалительными и антиоксидантными свойствами флавонолов.

Стоит отметить, что данный материал содержит только общие рекомендации и не должен использоваться для самодиагностики или лечения. Эта статья не может заменить визит к врачу.

#Здоровье#Еда#Все материалы авторов
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