6 продуктов, которые можно хранить бесконечно

Столовый уксус также относится к категории продуктов питания, срок хранения которых не имеет ограничений. Стандартно продукт рекомендуется хранить в течение двух лет с момента изготовления, и соответствующая информация есть на этикетке. Однако практика показывает, что столовый уксус хранится гораздо дольше, и в принципе не может испортиться. Для хранения стоит выбирать темное место с комнатной температурой.