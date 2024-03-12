6 продуктов, которые можно хранить бесконечно

Posted 12 марта, 11:55
Published 12 марта, 11:55
Modified 9 сентября, 19:59
Updated 9 сентября, 19:59
Мед — уникальный продукт, который можно хранить буквально веками. Главное — соблюдать условия его хранения, в частности держать продукт в емкости под крышкой, закрытой плотно. Саму емкость лучше хранить в темном и теплом месте.
Столовый уксус также относится к категории продуктов питания, срок хранения которых не имеет ограничений. Стандартно продукт рекомендуется хранить в течение двух лет с момента изготовления, и соответствующая информация есть на этикетке. Однако практика показывает, что столовый уксус хранится гораздо дольше, и в принципе не может испортиться. Для хранения стоит выбирать темное место с комнатной температурой.
Шлифованный рис можно хранить в течение нескольких десятков лет. Важно соблюдать требования к условиям хранения этого продукта — место должно быть прохладным, чистым и сухим. Для хранения риса имеет смысл использовать герметичные емкости, чтобы защитить его от грызунов и от различных насекомых.
Рис рекомендуется хранить при температуре в 20–22 градуса, однако чем ниже будет температура, тем более внушительными будут сроки хранения. Оптимальные условия — температура воздуха около 4 градусов.
Сухую фасоль можно хранить в течение 20, 30 и даже 40 лет. Для хранения продукта нужно выбирать контейнеры, которые закрываются максимально плотно. Их необходимо держать в прохладном, темном и сухом месте. Оптимальная температура — от 10 до 20 градусов. Увеличить срок хранения продукта позволит использование поглотителей кислорода.
И морская, и поваренная соль — продукты, которые можно хранить практически вечно: сроки ничем не ограничены. Для хранения подойдут контейнеры с плотно закрывающимися крышками, их следует держать в условиях комнатной температуры или в прохладном темном месте. Желательно, чтобы емкость была герметичной.
Стандартный, рекомендованный срок хранения соды — два года. Однако даты могут варьироваться, производители указывают разные периоды. В целом же срок хранения этого продукта ничем не ограничивается.
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