Вторичка за 20 млн, из которой вытащили 740 мешков с мусором

Posted 10 марта, 16:21
Published 10 марта, 16:21
Modified 9 сентября, 19:52
Updated 9 сентября, 19:52
Николай Самойлов из Новосибирска занимается флиппингом. Уже много лет он покупает квартиры, делает в них ремонт и перепродает. Как он рассказал изданию NGS24.ru, это дело он начал после того, как ему удалось удачно продать свою собственную недвижимость.
Обычно, его покупки и продажи осуществляются на первичном рынке. Но именно эта двухкомнатная квартира 58 квадратных метров с 60-летней историей в Академгородке стала самой необычной и рисковой его покупкой.
Как рассказывает Николай, при покупке ему досталась действительно убитая жилплощадь, из которой строители вынесли 740 мешков мусора. Однако, к ее покупке он присматривался очень долго. Его подкупило удачное местоположение и развитая инфраструктура местности. Кто живет в Новосибирске, тот понимает особенность Академгородка, ведь он считается одним из самых престижных районов.
В реальности, приобретенная недвижимость находится в доме 1961 года постройки. На лестничной площадке располагается по 2 квартиры и это редкий случай в наши дни.
Выдавалась жилплощадь ученому секретарю Новосибирского института органической химии имени Ворожцова СО РАН. А уже его внук, ставший владельцем по завещанию, выставил квартиру на продажу.
На самом деле квартира не имела ремонта, а одна из комнат была складом ненужных вещей. Соседи воспринимали ремонт крайне тяжело и часто жаловались и приводили сотрудников УК. Но, как говорит Николай Самойлов, все работы проводились исключительно в положенное время. Однако, из-за разгневанных соседей всё-таки пришлось увеличить расходы на 50 тыс. рублей чтобы проложить между этажами звукоизоляцию.
Покупка квартиры обошлась ее новому обладателю в 10,1 млн рублей. На данный момент он вложив в нее 3 млн и еще планируется добавить 2 млн. При этом, в планах у Николая выставить ее на продажу не менее чем за 20 млн.
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