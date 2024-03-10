Вторичка за 20 млн, из которой вытащили 740 мешков с мусором

Как рассказывает Николай, при покупке ему досталась действительно убитая жилплощадь, из которой строители вынесли 740 мешков мусора. Однако, к ее покупке он присматривался очень долго. Его подкупило удачное местоположение и развитая инфраструктура местности. Кто живет в Новосибирске, тот понимает особенность Академгородка, ведь он считается одним из самых престижных районов.