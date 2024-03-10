Трендовый дизайн деревянной облицовки частного дома и дачи

В 2023–2024 году наметился новый тренд внешней облицовки дома или пристроек — вертикальная обшивка. Это смотрится особенно модно и актуально, когда рейка имеет узкий профиль. Новый стиль, противоположный стандартным горизонтальным линиям, создает плавный, четкий и линейный контур, но при этом не удлиняя дом.