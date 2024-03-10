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Posted 10 марта, 09:58

Published 10 марта, 09:58

Modified 9 сентября, 19:52

Updated 9 сентября, 19:52

Трендовый дизайн деревянной облицовки частного дома и дачи

10 марта 2024, 09:58
20 идей для нового взгляда на деревянную обшивку дома. Современные тренды, которые будут актуальны как в 2024 году, так и на десятилетия вперед.

Хотите создать элегантный современный вид? Смелый дизайн? Или просто изящный, бросающийся в глаза штрих? Деревянная облицовка дает вам возможность проявить творческий подход.

Здесь собраны идеи, которые подойдут для тех, кто занимается благоустройством дома, архитекторов, дизайнеров и самостоятельных строителей.

Вертикальная отделка фасада деревом

В 2023–2024 году наметился новый тренд внешней облицовки дома или пристроек — вертикальная обшивка. Это смотрится особенно модно и актуально, когда рейка имеет узкий профиль. Новый стиль, противоположный стандартным горизонтальным линиям, создает плавный, четкий и линейный контур, но при этом не удлиняя дом.

Обшивка может быть применена как ко всему дому, так и точечно — на определенную часть стены.

Серая выцветшая древесина

Интересно, что для многих дизайнеров естественный цвет дерева отходит на второй план в пользу «серебристой лисы». Любая древесина со временем естественным образом становится серой из-за атмосферных воздействий.

Серая выветрившаяся древесина быстро приобретает репутацию изысканной деревенской древесины и характерный, изящный оттенок серого — идеальный вариант для сохранения максимально естественной отделки.

Обугленная деревянная облицовка

Продолжая монохромную тему, архитекторы испытывают увлечение черным цветом. Помимо получения интересного дизайна, процесс обугливания защищает древесину от повреждения водой, нападения насекомых и пожара. Чтобы придать древесине характерную текстуру, обугленную древесину слегка натирают проволочной щеткой.

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#Эмилия Шпилева#Недвижимость#Жилье#Строительство#Ремонт#Строительные материалы
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