Трендовый дизайн деревянной облицовки частного дома и дачи

Posted 10 марта, 09:58
Published 10 марта, 09:58
Modified 9 сентября, 19:52
Updated 9 сентября, 19:52
Хотите создать элегантный современный вид? Смелый дизайн? Или просто изящный, бросающийся в глаза штрих? Деревянная облицовка дает вам возможность проявить творческий подход.
Здесь собраны идеи, которые подойдут для тех, кто занимается благоустройством дома, архитекторов, дизайнеров и самостоятельных строителей.
В 2023–2024 году наметился новый тренд внешней облицовки дома или пристроек — вертикальная обшивка. Это смотрится особенно модно и актуально, когда рейка имеет узкий профиль. Новый стиль, противоположный стандартным горизонтальным линиям, создает плавный, четкий и линейный контур, но при этом не удлиняя дом.
Обшивка может быть применена как ко всему дому, так и точечно — на определенную часть стены.
Интересно, что для многих дизайнеров естественный цвет дерева отходит на второй план в пользу «серебристой лисы». Любая древесина со временем естественным образом становится серой из-за атмосферных воздействий.
Серая выветрившаяся древесина быстро приобретает репутацию изысканной деревенской древесины и характерный, изящный оттенок серого — идеальный вариант для сохранения максимально естественной отделки.
Продолжая монохромную тему, архитекторы испытывают увлечение черным цветом. Помимо получения интересного дизайна, процесс обугливания защищает древесину от повреждения водой, нападения насекомых и пожара. Чтобы придать древесине характерную текстуру, обугленную древесину слегка натирают проволочной щеткой.
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