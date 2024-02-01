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Posted 1 февраля, 10:01

Published 1 февраля, 10:01

Modified 1 февраля, 10:09

Updated 1 февраля, 10:09

Почему люди хотят жить в ИЖС

Эксперт рассказал почему люди строят маленькие дома по льготной ипотеке

1 февраля 2024, 10:01
Фото: 1MI. Почему люди хотят жить в ИЖС
Какие проекты самые востребованные, на чем экономят владельцы частных домов и что ждать от рынка ИЖС в ближайшие годы — в материале NEWIA.RU.

Статистика строительства жилья за 2023 год показала, что в последние годы популярность набирает тренд проживания в частном домовладении. Количество земли, выделенной для застройки ИЖС превысило территории под МКД (58,68 млн кв. м против 51,76 млн кв. м).

Почему возникла такая популярность частной застройки и какие дома выбирают клиенты рассказал сервису «Домклик» владелец и основатель компании GOOD WOOD Александр Дубовенко.

Дом мечты — какой он?

В компании GOOD WOOD обозначили три самых важных фактора, которые делают проживание в доме комфортным:

  • Развитая инфраструктура, которая позволяет иметь по близости школы, детские сады, магазины и малую удаленность от места работы.
  • Удобная планировка дома, учитывающая все потребности семьи. Поэтому при выборе проекта застройки важно продумать комфортные условия.
  • Качество постройки, отражающееся в выборе строительных материалов и профессионалов своего дела.

Кто строит частный дом

Александр Дубовенко отмечает, что в начале своего пути половина заказчиков не может определиться, для чего им нужен дом. Но после проведения в новом доме выходных люди чаще всего принимают решение переехать в него навсегда. Таким образом, основная часть ИЖС предназначена для постоянного проживания.

Кто строит частный дом
Кто строит частный дом. Фото: 1MI

На практике замечено, что строят дома в основном те, кто переезжает в новый регион, либо те, кто имеет квартиру в городе. Квартирные жители опасаются иметь во владении только дом, по их мнению с ним может что-то случится. Но в процессе эксплуатации цели корректируются и дом становится чем то большим, чем загородная недвижимость.

Популярная планировка дома

Заказчики стали более практичными и выбирают меньшую площадь из предложенных проектов. Ремонт большого дома обходится в два раза дороже, чем его строительство. К тому же, мебель, обстановка, отопление, оснащение коммуникациями и даже уборка становятся затруднительными при таких огромных размерах. А в настоящее время, такую недвижимость еще и сложно продать.

Люди более экономнее и прагматичнее относится к своему жилью, вкладывая в это понятие ремонт, обустройство, возможность быстрой продажи. Со слов владельца GOOD WOOD, в его компании наибольшей популярностью пользуются дома с площадью 150 кв. м.

Популярная планировка дома
Популярная планировка дома. Фото: 1MI

Высокий спрос на ИЖС

Ажиотаж вокруг строительства частных домов возник прежде всего возможностью воспользоваться льготной ипотечной программой — рассказывает Александр Дубовенко. Если льготные программы будут продолжать свое существование, то можно спрогнозировать нарастающий темп строительства ИЖС. Но при этом, цены на строительство будут также увеличены.

Спрос на частные домовладения, по мнению Александра, будет зависеть от экономики страны. Если экономика будет в упадке, то спрос на дома будет снижаться.

Высокий спрос на ИЖС
Высокий спрос на ИЖС. Фото: 1MI
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#Эмилия Шпилева#Общество#Жилье#Ипотека#Строительство#ИЖС
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