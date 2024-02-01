Эксперт рассказал почему люди строят маленькие дома по льготной ипотеке

На практике замечено, что строят дома в основном те, кто переезжает в новый регион, либо те, кто имеет квартиру в городе. Квартирные жители опасаются иметь во владении только дом, по их мнению с ним может что-то случится. Но в процессе эксплуатации цели корректируются и дом становится чем то большим, чем загородная недвижимость.