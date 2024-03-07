Какое жилье выбрать: дом без лифта или соседи с вечным ремонтом

Posted 7 марта, 08:20
Published 7 марта, 08:20
Modified 9 сентября, 19:47
Updated 9 сентября, 19:47
Рано или поздно каждый из нас сталкивается с необходимостью решения жилищного вопроса. И здесь возникает вопрос: что же лучше — старый жилой фонд или новостройки, и на что стоит обратить внимание при выборе жилья?
Павел Герасимов, дизайнер интерьера и сооснователь Geometrium School рассказал об основных плюсах и минусах каждого варианта, чтобы помочь вам принять обоснованное решение.
Современные маркетологи поработали над тем, чтобы в наших головах плотно отложился постулат — если квартира, то только в новостройке. Но так ли плох старый жилой фонд? Давайте разбираться.
Малая этажность с преобладанием двух — и трехкомнатных квартир создает уютную атмосферу, где меньше машин и соседей за стенкой. Да, утром в час-пик может быть сложновато разъехаться в непредназначенных для этого дворах, и тем не менее, жильцов тут точно меньше, чем в большинстве новых современных микрорайонов.
При проектировании микрорайонов в советские времена план продумывался таким образом, чтобы все нужное находилось в шаговой доступности. Вам не нужно никуда уезжать, чтобы отвести ребенка в школу или сад, сходить в магазин, салон красоты или фитнес- центр, тут все рядом.
Да, в некоторых современных районах стараются следовать тому же принципу, но, согласитесь, далеко не всегда.
Вы точно знаете, чего получите от здания, покупая квартиру. Несмотря на некоторые слабые места, обслуживающие организации хорошо знают основные проблемы и следят за состоянием зданий.
Большинство советских домов уже обновили лифты и системы водоснабжения, благодаря городским программам капитального ремонта. Хотите узнать, когда в старом доме был или будет ремонт? Посмотрите на официальном сайте Жилищного комитета, там есть эта информация.
Сравнивая с другими типами жилья, звукоизоляция в панельных брежневках и хрущевках обычно не вызывает проблем. Специфическая конструкция пола между этажами способствует отличной звукоизоляции, делая жизнь в таких домах более комфортной.
Большинство панелек имеют несущие межквартирные стены, что также способствует уменьшению звука от соседей. Если все же слышны голоса за стеной, часто причиной являются электророзетки в сквозных отверстиях. Решение проблемы — просто переместите розетки, а сквозную дыру закройте.
В старом малоэтажном жилом фонде практически везде есть газопровод. Владельцы брежневок и хрущевок могут похвастаться значительной экономией на коммунальных расходах. Счетчик газа редко показывает сумму, превышающую 100 рублей в месяц, даже для любителей кулинарить.
В сравнении с новостройками, цены на квартиры в хрущевках и брежневках остаются относительно невысокими. За цену однокомнатной квартиры в новостройке можно приобрести двухкомнатную в советском доме.
Однако, перед покупкой стоит тщательно изучить техническое состояние дома, особенно если это ранние серии хрущевок или брежневок.
Одним из основных недостатков старых жилых домов является отсутствие лифтов и пандусов. Это может быть особенно проблематично для людей с ограниченными физическими возможностями, пожилых людей или молодых родителей с детьми на колясках.
Старые квартиры часто имеют небольшие площади. Это может создавать неудобства при размещении мебели, организации пространства, да и жизни, особенно, когда у вас многочисленная семья.
Старые квартиры часто имеют нестандартные или неудобные планировки с маленькими кухнями и проходными залами. Это может усложнять жизнь жильцам и требовать дополнительных усилий при обустройстве пространства.
В старых жилых домах часто существуют строгие правила и ограничения по перепланировке квартир. Несущие стены или конструктивные особенности вынуждают вас жить с тем, что уже есть. Придется обыгрывать планировку декором и мебелью.
Собственники квартир в старом фонде часто сталкиваются с высокими взносами на капитальный ремонт здания. Эти расходы могут значительно увеличивать общие затраты на содержание жилья и создавать дополнительные финансовые обременения.
А как дела с квартирами в новых домах? Они весьма популярны, но во всем ли хороши?
В новостройках вопросам безопасности уделено больше внимания. Обычно, тут ставятся и камеры видеонаблюдения, и дымоуловители. Предусмотрено место для консьержа, а еще часто территориях новых ЖК огорожена. Конечно, так бывает не всегда, однако такой подход все чаще становится неотъемлемой частью новостроек.
Купить квартиру на этапе строительства обычно сильно выгоднее, чем в уже сданном доме. Причем цены на этапе «котлована» и прямо перед сдачей дома опять же будут варьироваться.
Поскольку квартира является новым объектом недвижимости, она не имеет юридической истории, которая может привести к спорам или проблемам с правом собственности.
На рынке представлено множество различных жилых комплексов, которые предлагают квартиры различных типов и размеров. Покупатели могут выбрать квартиру, которая соответствует их потребностям и предпочтениям, включая расположение, инфраструктуру и стоимость.
В новостройках часто предоставляются особые удобства, которые могут отсутствовать в старых зданиях. Например, подземные паркинги или дополнительные кладовые. Также на первых этажах часто располагаются специальные помещения для хранения велосипедов и детских колясок.
Таких новоселов, как вы тут — целый дом. И всем необходимо делать ремонт. А значит, пока каждый из ваших соседей его не закончит, за стенкой нет-нет да будут звучать дрель с шуруповертом.
Новостройки могут располагаться в районах с недостаточно развитой инфраструктурой. Это особенно актуально для новостроек, расположенных на окраинах города. Если вы не готовы час пилить до ближайшего кафе — хорошенько подумайте, ваш ли это вариант.
Если вы мечтаете о квартире, которую купил и тут же въехал — вряд ли новостройка вам подойдет, особенно если квартира находится на начальном этапе строительства. Наберитесь терпения и будьте готовы ждать, пока дом сдадут, а потом еще и закончится ремонт.
Важно учитывать, что сразу после покупки квартиры в строящемся доме нельзя оформить постоянную регистрацию (прописку). Для этого необходимо получить свидетельство о собственности и зарегистрировать жилье в Росреестре. Однако этот процесс возможен только после того, как застройщик поставит дом на кадастровый учет, что обычно занимает еще несколько месяцев после передачи квартир собственникам.
При выборе между квартирой в новостройке и старом фонде необходимо учитывать все плюсы и минусы каждого варианта. Новостройки обладают современной планировкой, инфраструктурой и технологиями, но могут иметь ряд рисков, связанных с качеством строительства и сроками сдачи. Старый фонд, напротив, предлагает устоявшуюся инфраструктуру, но может требовать капитального ремонта и не всегда соответствовать современным стандартам.
«Внимательно изучите все аспекты и принимайте осознанное решение», — советует эксперт.
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