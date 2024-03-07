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Posted 7 марта, 08:20

Published 7 марта, 08:20

Modified 9 сентября, 19:47

Updated 9 сентября, 19:47

Какое жилье выбрать: дом без лифта или соседи с вечным ремонтом

Какое жилье выбрать: дом без лифта или соседи с вечным ремонтом

7 марта 2024, 08:20
Фото: 1MI
Какое жилье выбрать: дом без лифта или соседи с вечным ремонтом
Идеального выбора жилья не существует — во всех домах есть плюсы и минусы. Эксперт поделился, на что нужно обращать внимание всем покупателям квартиры

Рано или поздно каждый из нас сталкивается с необходимостью решения жилищного вопроса. И здесь возникает вопрос: что же лучше — старый жилой фонд или новостройки, и на что стоит обратить внимание при выборе жилья?

Павел Герасимов, дизайнер интерьера и сооснователь Geometrium School рассказал об основных плюсах и минусах каждого варианта, чтобы помочь вам принять обоснованное решение.

Какое выбрать жилье — старый фонд или новостройкаКакое выбрать жилье — старый фонд или новостройка
Какое выбрать жилье — старый фонд или новостройка. Фото: 1MI

Старый жилой фонд

Современные маркетологи поработали над тем, чтобы в наших головах плотно отложился постулат — если квартира, то только в новостройке. Но так ли плох старый жилой фонд? Давайте разбираться.

Плюсы квартир в старых домах

Невысокая плотность застройки

Малая этажность с преобладанием двух — и трехкомнатных квартир создает уютную атмосферу, где меньше машин и соседей за стенкой. Да, утром в час-пик может быть сложновато разъехаться в непредназначенных для этого дворах, и тем не менее, жильцов тут точно меньше, чем в большинстве новых современных микрорайонов.

Развитая инфраструктура

При проектировании микрорайонов в советские времена план продумывался таким образом, чтобы все нужное находилось в шаговой доступности. Вам не нужно никуда уезжать, чтобы отвести ребенка в школу или сад, сходить в магазин, салон красоты или фитнес- центр, тут все рядом.

Да, в некоторых современных районах стараются следовать тому же принципу, но, согласитесь, далеко не всегда.

Старый жилой фондСтарый жилой фонд
Старый жилой фонд. Фото: 1MI

Качество стройки предсказуемо

Вы точно знаете, чего получите от здания, покупая квартиру. Несмотря на некоторые слабые места, обслуживающие организации хорошо знают основные проблемы и следят за состоянием зданий.

Большинство советских домов уже обновили лифты и системы водоснабжения, благодаря городским программам капитального ремонта. Хотите узнать, когда в старом доме был или будет ремонт? Посмотрите на официальном сайте Жилищного комитета, там есть эта информация.

Звукоизоляция: сомнительно

Сравнивая с другими типами жилья, звукоизоляция в панельных брежневках и хрущевках обычно не вызывает проблем. Специфическая конструкция пола между этажами способствует отличной звукоизоляции, делая жизнь в таких домах более комфортной.

Большинство панелек имеют несущие межквартирные стены, что также способствует уменьшению звука от соседей. Если все же слышны голоса за стеной, часто причиной являются электророзетки в сквозных отверстиях. Решение проблемы — просто переместите розетки, а сквозную дыру закройте.

Хорошая звукоизоляция в старом жилом фондеХорошая звукоизоляция в старом жилом фонде
Хорошая звукоизоляция в старом жилом фонде. Фото: 1MI

Есть газ

В старом малоэтажном жилом фонде практически везде есть газопровод. Владельцы брежневок и хрущевок могут похвастаться значительной экономией на коммунальных расходах. Счетчик газа редко показывает сумму, превышающую 100 рублей в месяц, даже для любителей кулинарить.

Цена вопроса

В сравнении с новостройками, цены на квартиры в хрущевках и брежневках остаются относительно невысокими. За цену однокомнатной квартиры в новостройке можно приобрести двухкомнатную в советском доме.

Однако, перед покупкой стоит тщательно изучить техническое состояние дома, особенно если это ранние серии хрущевок или брежневок.

Цены на квартиры в хрущевках и брежневках остаются относительно невысокимиЦены на квартиры в хрущевках и брежневках остаются относительно невысокими
Цены на квартиры в хрущевках и брежневках остаются относительно невысокими. Фото: Изображение Midjourney

Минусы выбора жилья в старом фонде

Отсутствие лифтов и пандусов

Одним из основных недостатков старых жилых домов является отсутствие лифтов и пандусов. Это может быть особенно проблематично для людей с ограниченными физическими возможностями, пожилых людей или молодых родителей с детьми на колясках.

Малая квадратура

Старые квартиры часто имеют небольшие площади. Это может создавать неудобства при размещении мебели, организации пространства, да и жизни, особенно, когда у вас многочисленная семья.

Не всегда удачные планировки

Старые квартиры часто имеют нестандартные или неудобные планировки с маленькими кухнями и проходными залами. Это может усложнять жизнь жильцам и требовать дополнительных усилий при обустройстве пространства.

Неудобная планировка в старом жилом фондеНеудобная планировка в старом жилом фонде
Неудобная планировка в старом жилом фонде. Фото: 1MI

Ограничения по перепланировке

В старых жилых домах часто существуют строгие правила и ограничения по перепланировке квартир. Несущие стены или конструктивные особенности вынуждают вас жить с тем, что уже есть. Придется обыгрывать планировку декором и мебелью.

Высокие взносы за капремонт

Собственники квартир в старом фонде часто сталкиваются с высокими взносами на капитальный ремонт здания. Эти расходы могут значительно увеличивать общие затраты на содержание жилья и создавать дополнительные финансовые обременения.

Высокие взносы за капремонтВысокие взносы за капремонт
Высокие взносы за капремонт. Фото: 1MI

Новостройки

А как дела с квартирами в новых домах? Они весьма популярны, но во всем ли хороши?

Плюсы

Безопасность

В новостройках вопросам безопасности уделено больше внимания. Обычно, тут ставятся и камеры видеонаблюдения, и дымоуловители. Предусмотрено место для консьержа, а еще часто территориях новых ЖК огорожена. Конечно, так бывает не всегда, однако такой подход все чаще становится неотъемлемой частью новостроек.

Экономия

Купить квартиру на этапе строительства обычно сильно выгоднее, чем в уже сданном доме. Причем цены на этапе «котлована» и прямо перед сдачей дома опять же будут варьироваться.

Юридическая чистота

Поскольку квартира является новым объектом недвижимости, она не имеет юридической истории, которая может привести к спорам или проблемам с правом собственности.

Юридическая чистота при покупке жилья в новостройкеЮридическая чистота при покупке жилья в новостройке
Юридическая чистота при покупке жилья в новостройке. Фото: 1MI

Большой выбор

На рынке представлено множество различных жилых комплексов, которые предлагают квартиры различных типов и размеров. Покупатели могут выбрать квартиру, которая соответствует их потребностям и предпочтениям, включая расположение, инфраструктуру и стоимость.

Паркинг и не только

В новостройках часто предоставляются особые удобства, которые могут отсутствовать в старых зданиях. Например, подземные паркинги или дополнительные кладовые. Также на первых этажах часто располагаются специальные помещения для хранения велосипедов и детских колясок.

Минусы

«Вечная стройка»

Таких новоселов, как вы тут — целый дом. И всем необходимо делать ремонт. А значит, пока каждый из ваших соседей его не закончит, за стенкой нет-нет да будут звучать дрель с шуруповертом.

Инфраструктура

Новостройки могут располагаться в районах с недостаточно развитой инфраструктурой. Это особенно актуально для новостроек, расположенных на окраинах города. Если вы не готовы час пилить до ближайшего кафе — хорошенько подумайте, ваш ли это вариант.

Долго ждать

Если вы мечтаете о квартире, которую купил и тут же въехал — вряд ли новостройка вам подойдет, особенно если квартира находится на начальном этапе строительства. Наберитесь терпения и будьте готовы ждать, пока дом сдадут, а потом еще и закончится ремонт.

Долго ожидание строительства новостройкиДолго ожидание строительства новостройки
Долго ожидание строительства новостройки. Фото: 1MI

Проблемы с регистрацией

Важно учитывать, что сразу после покупки квартиры в строящемся доме нельзя оформить постоянную регистрацию (прописку). Для этого необходимо получить свидетельство о собственности и зарегистрировать жилье в Росреестре. Однако этот процесс возможен только после того, как застройщик поставит дом на кадастровый учет, что обычно занимает еще несколько месяцев после передачи квартир собственникам.

При выборе между квартирой в новостройке и старом фонде необходимо учитывать все плюсы и минусы каждого варианта. Новостройки обладают современной планировкой, инфраструктурой и технологиями, но могут иметь ряд рисков, связанных с качеством строительства и сроками сдачи. Старый фонд, напротив, предлагает устоявшуюся инфраструктуру, но может требовать капитального ремонта и не всегда соответствовать современным стандартам.

«Внимательно изучите все аспекты и принимайте осознанное решение», — советует эксперт.

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#Эмилия Шпилева#Общество#Недвижимость#Жилье
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