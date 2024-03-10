Инвесторы стали избегать вложений в жилую недвижимость

Posted 10 марта, 09:03
Published 10 марта, 09:03
Modified 9 сентября, 19:52
Updated 9 сентября, 19:52
2023 год стал рекордным для рынка недвижимости. В январе и феврале 2024 года российские предприниматели вложили в коммерческую недвижимость 64 млрд рублей. Это самый низкий показатель за последние 3 года — оценивают аналитики.
Какие рынки недвижимости покажут лучший доход в 2024 году и на что стоит смотреть инвестору в перспективе рассказали в интервью Павлу Демидовичу канала #Частная собственность эксперты — управляющий директор «РБК-Недвижимость» Игнат Бушухин и бизнесмен, руководитель специализированного агентства недвижимости для инвесторов SANDI — Виктор Богомазов.
Виктор Богомазов считает, что эконом-недвижимость будет пользоваться большим спросом. Потому что такие квартиры дешевые и имеют высокую ликвидность:
«Я консультирую много людей, которые имеют желание и средства для инвестиций и все разговоры у нас начинаются со стратегии. Например, если стоит цель „припарковать“ капитал — это одна недвижимость и одна стратегия. Если это пассивный доход, то совсем другая недвижимость. Например, для краткосрочной перспективы я бы не рассматривал флиппинг, потому что это все-таки вторичка. С ней сейчас все сложно, не понятны цены. Скорее всего существует риск, за сколько купил вторичку и вложил в нее — за столько ты ее и продал».
Игнат Бушухин прогнозирует, что в настоящее время будет приоритет по сдачи жилья в аренду, при чем это будет посуточная аренда. На ней можно заработать намного больше, чем традиционным способом:
«Не ожидается особого роста флиппинга, так как ни о каком росте капитализации мы вообще не говорим, „купил дешевле-продал дороже“ в настоящем это схема не работает. Это нужно чтобы сильно повезло и попался такой объект. Поэтому я думаю можно делать инвестиции в золото, облигации, фондовый рынок, чем вкладываться в недвижимость. Ну если вы верите, что через 5 лет с недвижимостью будет все хорошо, то можно купить что то на будущее. Но это скорее всего будет покупка для себя, а не для инвестиции».
Также Игнат Бушухин считает, что вторичка быстрее выйдет из кризиса. Хоть она и дорога в цене, зато уступчивее и гибче чем новостройки. Здесь можно найти более интересные варианты, растут альтернативные сделки.
Медиатор Станислав Бибик, партнер NF Group, спрогнозировал в 2024 году продолжение ситуации прошлого года: инвесторы хотят вкладывать средства в сектор торговой недвижимости (офисы, склады, площадки и т. д.), который показал в 2023 году беспрецедентные вложения в этот сектор — 300 млрд рублей.
«Поэтому в ТОП-3 входят торговые центры, складские и логистические комплексы и площадки под застройку жилыми комплексами», — считает Станислав Бибик.
Но в сегмент коммерческой инвестиции не так легко зайти массовому частному инвестору. В последнее время набирает большую популярность фонды коллективных инвестиций, это когда объединив капиталы можно покупать гораздо большие объекты. Коллективный инструмент инвестирования будет конкурировать с крупными инвесторами и это один из трендов, которые мы ждем в 2024 году, — прогнозирует Бибик.
Игнат Бушухин также отмечает тенденцию того, что предприниматели выкупают целые офисы и потом через управляющую компанию сдают ее в аренду. Девелоперы даже стимулируют к таким продажам инвесторов. Сейчас совсем небольшой процент офисной недвижимости выводится в продажу и сейчас существует дефицит на качественные и хорошие офисы. И на удивление в наше время офисы очень востребованы и остаются такими.
Управляющий директор «РБК-Недвижимость» рассказал, почему в малых городах растут цены на новостройки. Он считает, что это практические точечная малая застройка, пользующаяся большим спросом. Другое дело вторичный рынок:
«На вторичке курортных городов такая недвижимость будет иметь высокий спрос всегда. Не смотря заоблачно высокие цены, их рост будет по прежнему стремиться вверх. Например, в Сочи пока нет больших объемов строительства новостроек, поэтому нужно брать то, что есть».
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14