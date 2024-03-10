Инвесторы стали избегать вложений в жилую недвижимость

Игнат Бушухин также отмечает тенденцию того, что предприниматели выкупают целые офисы и потом через управляющую компанию сдают ее в аренду. Девелоперы даже стимулируют к таким продажам инвесторов. Сейчас совсем небольшой процент офисной недвижимости выводится в продажу и сейчас существует дефицит на качественные и хорошие офисы. И на удивление в наше время офисы очень востребованы и остаются такими.