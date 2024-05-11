Почему застройщики отказываются строить большие квартиры в России

Posted 11 мая, 14:40
Published 11 мая, 14:40
Modified 9 сентября, 19:47
Updated 9 сентября, 19:47
В настоящее время наблюдается тренд на покупку маленьких квартир. Данные «Циан.Аналитика» говорят о том, что с 2019 года строительство студий увеличилось на 80%, а каждая вторая продаваемая квартира на вторичке — тоже студия.
Замечено, что увеличенный спрос на малогабаритную недвижимость распространяется в крупных городах с большим количеством приезжих граждан. При этом, аналитики говорят что в регионах первичка потеряла 10% площади от размера обычной квартиры. В Москве и Санкт-Петербурге жилплощадь стала еще меньше, потеряв одну комнату.
Юлия Усачева, генеральный директор АН «Городской риэлторский центр», рассказала NEWIA.RU почему жилье сжимается в размерах и на что смотрит покупатель.
«В основном, это связано с затратами на покупку недвижимости. Несмотря на то, что стоимость квадратного метра в малогабаритном жилье выше, чем в просторных квартирах, этот формат востребован, потому что он дешевле в покупке и в будущем обслуживании», — рассказывает эксперт.
Жилье маленькой площади востребовано для следующих целей:
Однако, расходы собственника не заканчиваются на покупке недвижимости. Ему придется сделать ремонт, а в будущем тратиться на содержание квартиры. Чем больше площадь жилья — тем дороже все это стоит.
Кроме того, покупатели теперь еще ссылаются на такой фактор как уборка. Многокомнатные квартиры и дома потребуют либо больше времени, если порядок там наводят сами хозяева — либо больше денег, если чистотой займутся клининговые службы. С учетом этих условий, компактное жилье еще и более ликвидно, если в будущем придется его перепродавать.
Но, если квартира приобретается семьей с двумя и более детьми для постоянного проживания, то о студии или однокомнатной, конечно, речи не идет. Покупатели стали щепетильнее относится к своим расходам. Даже если они приобретают не студию или однокомнатную квартиру, то все все равно выбирают минимальную площадь, которой достаточно для их потребностей.
Например, если раньше они бы купили полноценную трехкомнатную квартиру, то теперь смотрят евротрешку с маленькими спальнями. Клиенты, еще вчера планирующие приобрести или самостоятельно построить частный дом площадью 300 — 500 метров, сегодня рассматривают объекты площадью 140 — 200 метров.
«Считаю, что в будущем многие придут к уменьшению площадей жилья. Да и застройщики в своих новых проектах делают акценты на небольшие квартиры», — рассказывает Юлия Усачева.
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