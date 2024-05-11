Почему застройщики отказываются строить большие квартиры в России

Кроме того, покупатели теперь еще ссылаются на такой фактор как уборка. Многокомнатные квартиры и дома потребуют либо больше времени, если порядок там наводят сами хозяева — либо больше денег, если чистотой займутся клининговые службы. С учетом этих условий, компактное жилье еще и более ликвидно, если в будущем придется его перепродавать.