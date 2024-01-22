Люди начнут жить в маленьких квартирах — что говорят эксперты о спросе на жилье

Posted 22 января, 05:04
Published 22 января, 05:04
Modified 22 января, 05:04
Updated 22 января, 05:04
Собеседника рассказала, что в ближайшие годы продолжится смещение спроса в сторону более компактного жилья. Самыми востребованными будут однокомнатные квартиры и студии площадью от 30 до 45 квадратных метров. Исключением в этом смысле является Сочи, где габариты квартир в среднем и так невелики, и дальнейшее снижение не прогнозируется.
«Чаще всего квартиры в Сочи приобретают в качестве летней резиденции, в связи с чем наиболее востребованы небольшие лоты. В частности, мы видим большой интерес к нашим жилым комплексам „Кислород“, „Горный“ и „Летний“. Например, в „Летнем“ можно приобрести апартаменты, а в „Кислороде“ — небольшие по площади квартиры, которые удобно сдавать в аренду. Кроме того, учитывая динамику роста турпотока и стоимости квадратного метра, многие приобретают такую недвижимость в инвестиционных целях», — прокомментировала коммерческий директор AVA Group Тамара Коломийцева.
Расти площадь будет только в сегментах высокого класса — «бизнес» и «премиум».
Молодые люди без семьи или пожилые люди, которые хотят обеспечить жильем своих студентов-детей, часто приобретают микроквартиры. Еще одна популярная категория покупателей — это те, кто решает переехать в другой город. Они выбирают микроквартиры как временное жилье. Некоторые покупатели это делают для получения постоянной регистрации.
Есть и такие, кто покупает микроквартиры с целью заработка. Например, в туристических или курортных городах России их можно сдавать в аренду на небольшой срок.
Еще одна причина приобрести микроквартиру — это возможность получить новое жилье в доме, который попадет под реновацию. При обустройстве новых районов дома-общежития сносят, и собственникам микроквартир предлагается новое жилье с большей площадью.
Обычно у покупателя уже есть другое жилье на момент покупки маленькой квартиры. Пока они ждут своей очереди на переселение, они сдают свою квартиру.
В каждом доме со временем накапливается избыток вещей, и это касается также и мебели. Если вы живете вдвоем, оставьте два стула и обдумайте компактные дополнительные места для сидения в случае прихода гостей. Можно использовать складные стулья, которые можно хранить за дверью в сложенном виде, или штабелируемые табуреты.
Если вы едите за столом в гостиной, вам не понадобится большой стол на кухне. Вместо этого можно использовать складной столик или барную стойку. Прощайте ненужные предметы, столы и полки. Подумайте, каких вещей вы редко или почти не используете. Старайтесь придерживаться принципа минимализма и выбирайте мебель, которая будет приспосабливаться к вашим потребностям, а не только собирать пыль.
Иногда можно отказаться от привычных предметов, даже если они кажутся неотъемлемыми частями других домов. К примеру, журнальный столик в гостиной — часто ли вы им пользуетесь? Кроме того, он занимает значительное место. Может быть, будет лучше заменить его съемным деревянным подлокотником на диване или использовать вместо него компактную тележку на колесах, пуф или табурет?
То же самое можно сказать и о банкетке в спальне — она стильная и модная, но может быть слишком громоздкой для небольшой квартиры. Иногда можно отказаться и от полноценной спальни.
Разумеется, есть и положительные стороны. Одним из главных преимуществ является относительно низкая стоимость. Маленькие квартиры обычно стоят меньше, чем большие квартиры или дома. Микроквартиры могут привлечь тех, кто хочет сократить расходы на жилье или имеет ограниченный бюджет. В таких квартирах можно также сэкономить на ремонте, так как для них требуется меньше строительных материалов. Еще одним плюсом являются более низкие коммунальные платежи, которые зависят от площади квартиры, включающие содержание и ремонт жилья, большой ремонт и вывоз мусора.
Компактные размеры таких квартир также уменьшают время и усилия, затрачиваемые на уборку и поддержание чистоты. Однако главным недостатком безусловно является ограниченная площадь жилья, что может быть неприятным для некоторых людей. Если вы выбираете такое жилье для долгосрочного проживания, важно обратить внимание на свои потребности. Для некоторых людей комфортное пространство для жизни и работы может играть важную роль.
Также сложнее организовывать системы хранения и необходимо тщательно подбирать размеры мебели в малогабаритных квартирах. Это представляет определенные ограничения, которые могут быть неприятными для тех, кому важно создание уникального пространства.
Также есть ограничения в возможности создания семьи. На маленькой площади могут жить максимум двое людей, для большего количества (особенно с детьми) уже будет неудобно. А мечта о приобретении большой собаки может оказаться невозможной.