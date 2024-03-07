В Сети появился трейлер фильма с Антонио Бандерасом «Охота на киллера»

Кэсси с обожанием относится к своему наставнику, и когда Таллини жестоко убивают, встает на тропу мести. Теперь ее долг — выследить и найти убийцу. Холт попадает в захватывающую паутину событий: ей предстоит столкнуться с серийным убийцей, местной мафией и их наемниками и боевиками, а также многочисленными тайнами мрачного ирландского города. Выстоит ли она в этой тяжелой схватке? Сумеет ли восстановить справедливость и покарать преступников, когда опасность подстерегает на каждом шагу? На эти вопросы можно ответить только после премьеры. Пока же можно насладиться бесплатным трейлером в хорошем качестве, он доступен в онлайн-режиме.