В Сети появился трейлер фильма с Антонио Бандерасом «Охота на киллера»

Posted 7 марта, 06:01
Published 7 марта, 06:01
Modified 9 сентября, 19:46
Updated 9 сентября, 19:46
Фильм «Охота на киллера» снят в жанре детективного триллера. В центре сюжета — известный частный детектив Майк Таллини в исполнении Антонио Бандераса. У него есть протеже Кэсси Холт (играет британская актриса Элис Ив) — девушка, которую он когда-то вытащил из криминальной истории, заставил забыть темное прошлое и сделал своей ассистенткой.
Кэсси с обожанием относится к своему наставнику, и когда Таллини жестоко убивают, встает на тропу мести. Теперь ее долг — выследить и найти убийцу. Холт попадает в захватывающую паутину событий: ей предстоит столкнуться с серийным убийцей, местной мафией и их наемниками и боевиками, а также многочисленными тайнами мрачного ирландского города. Выстоит ли она в этой тяжелой схватке? Сумеет ли восстановить справедливость и покарать преступников, когда опасность подстерегает на каждом шагу? На эти вопросы можно ответить только после премьеры. Пока же можно насладиться бесплатным трейлером в хорошем качестве, он доступен в онлайн-режиме.
Мировая премьера фильма «Охота на киллера» состоялась 19 января. Помимо звезд, играющих главные роли, в картине задействованы: Шелли Хеннинг, Пол Рейд, Ким ДеЛонги и другие. Триллер, в котором интрига держится до последнего, снял режиссер Джон Кейес. Кстати, он уже не в первый раз сотрудничает с Бандерасом. Они работали вместе не далее как в позапрошлом году, когда ставили боевик «Месть Банши».
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