SHAMAN научил Орнеллу Мути целоваться по-русски

Ярослав же решил продемонстрировать актрисе знаменитое русское приветствие, подарив ей целых три поцелуя. Он предложил Орнелле посетить его концерты в Москве после 8 марта, а актриса в свою очередь отметила, что с удовольствием снялась бы в одном из клипов на песню SHAMAN, пишет muz-tv.ru.