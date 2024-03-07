SHAMAN научил Орнеллу Мути целоваться по-русски

Posted 7 марта, 17:17
Published 7 марта, 17:17
Modified 9 сентября, 19:49
Updated 9 сентября, 19:49
Музыкант подошел к звезде, известной россиянам по кинофильму «Укрощение строптивого», та обняла его и поцеловала по разу в каждую щеку.
Ярослав же решил продемонстрировать актрисе знаменитое русское приветствие, подарив ей целых три поцелуя. Он предложил Орнелле посетить его концерты в Москве после 8 марта, а актриса в свою очередь отметила, что с удовольствием снялась бы в одном из клипов на песню SHAMAN, пишет muz-tv.ru.
Следует отметить, что Мути приехала в Москву не одна. Ее сопровождала дочь Найке Ривелли. Девушка, которая не любит появляться перед камерами журналистов, все же не смогла устоять перед соблазном посетить российский мегаполис. В поездке она убедилась, что ее мама — настоящий кумир россиян.
Перед расставанием SHAMAN и Орнелла поцеловались вновь, и все присутствующие заметили, что итальянская актриса невероятно быстро подхватила известную во всем мире русскую традицию троекратного лобзания.
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