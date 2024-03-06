Дизайн малогабаритной студии — 35 фото уникальных проектов

При переезде в однокомнатную квартиру или квартиру-студию становится очевидным, что вы должны максимально использовать доступное пространство. Итак, определите, какие вещи вы действительно хотите видеть в своей квартире и в чем можете нуждаться во время проживания в ней. Например, много ли посетителей приходит в ваш дом? Вам нужна отдельная столовая или просто небольшой уголок на кухне для стола на двоих? Многие обитатели крошечных квартир используют свое пространство, делая комнаты многофункциональными.