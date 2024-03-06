Дизайн малогабаритной студии — 35 фото уникальных проектов

Posted 6 марта, 05:30
Published 6 марта, 05:30
Modified 9 сентября, 19:41
Updated 9 сентября, 19:41
В современном мире выбор жилья многими покупателями зависит от личного вкуса, бюджета и других соответствующих факторов. Однако тенденция такова, что люди ищут жилье не слишком просторное и в рамках своего бюджета. Могут быть и другие причины инвестировать в квартиры небольшого размера, такие как финансовое положение.
Вот несколько советов, которые помогут вам обустроиться в вашей недавно купленной небольшой квартире.
При переезде в однокомнатную квартиру или квартиру-студию становится очевидным, что вы должны максимально использовать доступное пространство. Итак, определите, какие вещи вы действительно хотите видеть в своей квартире и в чем можете нуждаться во время проживания в ней. Например, много ли посетителей приходит в ваш дом? Вам нужна отдельная столовая или просто небольшой уголок на кухне для стола на двоих? Многие обитатели крошечных квартир используют свое пространство, делая комнаты многофункциональными.
Почитайте блоги по дизайну интерьера или журналы в поисках вдохновения
Благодаря инновационным технологиям и множеству блогов, вы наверняка наткнетесь на множество креативных дизайнерских идей для маленькой квартиры, которые позволят вашему крошечному пространству чувствовать себя как дома. Ознакомьтесь и вдохновитесь на переделку вашего маленького дома.
Избавьтесь от неиспользуемых предметов
Чтобы содержать небольшое пространство в чистоте, нужно уделять особое внимание тому, чтобы у не появилась вредная привычка к частым покупкам разных вещей, которые могут стеснить и без того минимальное пространство. Выбросьте или пожертвуйте вещи, которые вам больше не нужны и обуздайте инстинкты собирательства. Вы также можете использовать онлайн-сайты для продажи ненужных вещей и легкого заработка.
Добавить места для хранения вещей
В случае проживания в небольшой квартире и имеющимся ограниченным пространством вам нужно продумать нестандартные решения для хранения вещей, такие как установка стеллажей на стене или над изголовьем кровати, или инвестировать в складское помещение под кроватью, складную мебель и т. д. Небольшое изменение в оформлении может значительно улучшить качество вашей жизни в небольшом пространстве.
Измените свои привычки
Адаптация к малогабаритной квартире может занять некоторое время. Вы должны понимать, что, поскольку у вас нет такой роскоши, как пространство, неизбежны некоторые изменения в ваших повседневных привычках, чтобы соответствовать образу жизни в вашей квартире.
Прежде чем покупать что-то новое, подумайте, действительно ли вам это нужно, избегайте дублирования предметов и не привязывайтесь к старым вещам. Если у вашего супруга имеется страсть к бесчисленным покупкам, поговорите с ним о невозможности держать столько вещей в маленькой квартире.
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