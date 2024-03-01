Два разных человека: звезды в объективах фотографов и у себя в соцсетях

Ольга Бузова Анна Седокова Ксения Бородина Анфиса Чехова

Как известно, звезды очень требовательны к своему внешнему виду: девушки и женщины регулярно посещают косметологов, часами просиживают в кресле визажистов. Но этого мало, они продолжают улучшать себя и на снимках в соцсетях. Однако правдивые фото с красных дорожек говорят сами за себя.