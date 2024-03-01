Два разных человека: звезды в объективах фотографов и у себя в соцсетях

Posted 1 марта, 17:09
Published 1 марта, 17:09
Modified 9 сентября, 19:28
Updated 9 сентября, 19:28
Ольга Бузова — рекордсмен по количеству постов в соцсетях. Но положение обязывает: миллионы ее подписчиков ежедневно ждут от нее новостей и свежих фото. На снимках в своем аккаунте Ольга всегда выглядит безупречно: идеальный цвет и ровный тон кожи, четкий контур лица. Но хейтеры только и ждут удобного случая, чтобы подловить звезду в естественном виде и обвинить ее в чрезмерном употреблении фильтров. Недоброжелатели утверждают, что в жизни у Бузовой отекшее лицо и поплывший овал.
Бывшая солистка группы «ВИА Гра» тоже любит публиковать эффектные фото на своей странице в соцсети, поэтому частенько грешит использованием фотошопа. Звезда известна тем, что всю жизнь борется с лишним весом и сидит на разных диетах, поэтому на фото она, как правило, «уменьшает» свои объемы, чтобы казаться стройнее и изящнее. А вот как выглядит ее лицо без фильтров, Седокова периодически демонстрирует. Так, недавно Анна показала себя в момент приступа аллергии — опухшую и с раздутыми губами.
Бывшая ведущая реалити-шоу «ДОМ-2» очень щепетильна во всем, что касается ее имиджа. В своих соцсетях звезда позиционирует себя как красивую ухоженную женщину, которая выглядит намного младше своего возраста. Если же кто-то пытается поставить это под сомнение, она сразу же бросается в бой. Так, недавно она обвинила фоторепортеров в том, что на светской премьере ее сняли в невыгодном ракурсе и с близкого расстояния, после чего написали, что лицо знаменитости не идеально, а все буграх. После Ксюша сняла селфи, чтобы доказать — выглядит она отменно.
Еще одна звездная персона, которая любит приукрасить свой виртуальный образ, — Анфиса Чехова. Раньше ведущая имела лишний вес, но с недавних пор начала правильно питаться и здорово похудела, но даже после этого она продолжает улучшать свои фото в соцсетях, прилично утягивая талию и очерчивая скулы, больше, чем следовало бы.
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