Цены на новостройки снова могут вырасти — эксперт

Posted 28 января, 09:07
Published 28 января, 09:07
Modified 28 января, 09:22
Updated 28 января, 09:22
Согласно его высказыванию, на рынке новостроек происходят интересные события. С одной стороны, можно заметить ужесточение требований для получения льготной ипотеки: увеличение необходимого первоначального взноса с 15% до 20%, а затем до 30%.
«Эти перемены, безусловно, повлияют на спрос и количество сделок. Однако интересно отметить, что подобные строгие меры в прошлом уже вызывали увеличенный спрос — люди реагировали на них, решаясь на немедленную покупку. Поэтому, несмотря на ожидания, я не предвижу значительного снижения спроса на рынке новостроек.», — рассказал он.
Согласно прогнозам специалиста, цены на жилье скорее всего вырастут, но это будет связано главным образом с ростом комиссий по программе льготной ипотеки. Однако для тех покупателей, которые не воспользуются этой программой, цены, на его взгляд, останутся относительно неизменными.
«Говоря о вторичном рынке, мы можем заметить, что обычно он повторяет ситуацию на первичном рынке, но с некоторой задержкой», — уточнил собеседник.
Специалист предполагает, что, возможно, произойдет увеличение спроса и цен на вторичном рынке, особенно если на первичном рынке будет демонстрироваться стабильность.