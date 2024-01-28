Цены на новостройки снова могут вырасти — эксперт

«Эти перемены, безусловно, повлияют на спрос и количество сделок. Однако интересно отметить, что подобные строгие меры в прошлом уже вызывали увеличенный спрос — люди реагировали на них, решаясь на немедленную покупку. Поэтому, несмотря на ожидания, я не предвижу значительного снижения спроса на рынке новостроек.», — рассказал он.