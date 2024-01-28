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Posted 28 января, 09:07

Published 28 января, 09:07

Modified 28 января, 09:22

Updated 28 января, 09:22

Цены на новостройки снова могут вырасти — эксперт

Цены на новостройки снова могут вырасти — эксперт

28 января 2024, 09:07
Фото: 1MI.
В России, в том числе Санкт-Петербурге, ожидается рост цен на квартиры в новостройках, рассказал «Рамблер» директор агентства недвижимости «Дорогая, я дома» Алексей Лякин.

Согласно его высказыванию, на рынке новостроек происходят интересные события. С одной стороны, можно заметить ужесточение требований для получения льготной ипотеки: увеличение необходимого первоначального взноса с 15% до 20%, а затем до 30%.

«Эти перемены, безусловно, повлияют на спрос и количество сделок. Однако интересно отметить, что подобные строгие меры в прошлом уже вызывали увеличенный спрос — люди реагировали на них, решаясь на немедленную покупку. Поэтому, несмотря на ожидания, я не предвижу значительного снижения спроса на рынке новостроек.», — рассказал он.

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Согласно прогнозам специалиста, цены на жилье скорее всего вырастут, но это будет связано главным образом с ростом комиссий по программе льготной ипотеки. Однако для тех покупателей, которые не воспользуются этой программой, цены, на его взгляд, останутся относительно неизменными.

«Говоря о вторичном рынке, мы можем заметить, что обычно он повторяет ситуацию на первичном рынке, но с некоторой задержкой», — уточнил собеседник.

Специалист предполагает, что, возможно, произойдет увеличение спроса и цен на вторичном рынке, особенно если на первичном рынке будет демонстрироваться стабильность.

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#Илья Протвинов#Экономика#Общество#Россия#Санкт-Петербург#Ипотека#Квартира#Новостройки#Рынок недвижимости#Цены на квартиры
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