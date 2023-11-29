Застройщики нашли способы борьбы с недовольными покупателями

Теперь они просят этих покупателей вернуть некачественные материалы, чтобы сумма выплат была использована именно на ремонт. Участники рынка надеются, что это позволит уладить споры мирным путем. Однако юристы предупреждают, что это часто бесполезно: застройщики сами заставляют покупателей идти в суд.



Сегодня застройщики все чаще применяют тактику встречных исков: они требуют вернуть материалы и конструкции, которые меняются по результатам экспертизы, чтобы переработать их и использовать как вторичное сырье, объясняет изданию представитель компании «Самолет» в Московском регионе Клим Костюченко.



«Покупатель жилья сразу подает иск в суд, не пытаясь договориться с застройщиком об устранении недостатков по обоюдному согласию или препятствует доступу в квартиру для исправлений. В акте осмотра квартиры такой покупатель может насчитать свыше 50 замечаний, а сумма требований составляет более 10% от стоимости недвижимости», — уточнило издание.



Отмечается, что система с возвратом материалов и комплектующих, по которым есть жалобы, может частично снизить количество судебных исков от тех владельцев, которые специально ищут мелкие недостатки в отделке и материалах, чтобы получить деньги от застройщика.