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Posted 7 июля 2023, 15:15

Published 7 июля 2023, 15:15

Modified 25 июля, 21:06

Updated 25 июля, 21:06

Андрей Бархота назвал утопией отмену комиссии за денежные переводы между физлицами

Андрей Бархота назвал утопией отмену комиссии за денежные переводы между физлицами

7 июля 2023, 15:15
Фото: 1MI.
Экономист Андрей Бархота критически высказался относительно идеи Центробанка об отмене комиссии за денежные переводы между физическими лицами и назвал ее утопией.

По его словам, такие переводы являются важным элементом комиссионных доходов банка и в случае их выпадания поменяется экономика транзакционных сервисов. Об этом пишет gazeta.ru.

Более того, он подчеркнул, что если переводы станут бесплатной услугой, то это приведет к резкому снижению стабильности остатков на счетах банков. В результате банки непременно станут снижать процентные ставки по накопительным счетам, что в первую очередь негативно скажется на вкладчиках.

Бархота отметил, что когда-то ЦБ РФ отменил уплату комиссий за открытие и ведение ссудного счета, но банки компенсировали выпадающие доходы частью страховых премий в рамках банкострахования.

Эксперт считает, что при единоразовой отмене комиссий за денежные переводы клиенты кредитных организаций будут больше платить за другие банковские продукты и услуги, поэтому общая сумма расходов останется на том же уровне.

«Банку России следует поддерживать конкуренцию не только и не столько в ценовой области, сколько в области качества финансовых услуг, — добавил он. — Построение качественных сервисов требует вложений в инфраструктуру, и эти вложения надо как-то окупать».

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