Андрей Бархота назвал утопией отмену комиссии за денежные переводы между физлицами

Более того, он подчеркнул, что если переводы станут бесплатной услугой, то это приведет к резкому снижению стабильности остатков на счетах банков. В результате банки непременно станут снижать процентные ставки по накопительным счетам, что в первую очередь негативно скажется на вкладчиках.