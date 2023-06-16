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Posted 16 июня 2023, 16:51

Published 16 июня 2023, 16:51

Modified 16 июня 2023, 16:52

Updated 16 июня 2023, 16:52

Путин: «Зонтичный» механизм поручительств Корпорации МСП нужно продлить до 2030 года

Путин: «Зонтичный» механизм поручительств Корпорации МСП нужно продлить до 2030 года

16 июня 2023, 16:51
Фото: piqsels.com.
На полях Петербургского международного экономического форума — 2023 глава государства Владимир Путин отметил хорошую работу «зонтичного» механизма поручительств Корпорации МСП и призвал продлить данный вид поддержки до 2030 года.

По словам Путина, наиболее востребован «зонтичный» механизм в туристической, промышленной отраслях и ИТ-сфере, пишет tass-ru.

В связи с этим глава государства поручил главе Минфина России Антону Силуанову проработать и утвердить лимиты увеличения объемов такого кредитования.

В своем выступлении Владимир Путин уточнил, что «зонтичный» механизм предполагает поручительство Корпорации МСП для поддержки предпринимателей, у которых недостаточно залога для получения займа.

Данный механизм кредитования действует во всех российских субъектах. С его помощью банки уже выдали свыше 39 тысяч кредитов на общую сумму более 350 миллиардов рублей. Президент отметил, что в 2022 году предприятиям промышленного сектора было предоставлено в 7 раз больше кредитов, чем в 2020 году. В сфере информационных технологий количество таких займов за тот же период выросло в 46 раз.

Напомним, что ПМЭФ является самым крупным экономическим форумом в стране. В этом году он проходит 14–17 июня. Ключевая тема XXVI Петербургского международного экономического форума — «Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений». Оператором мероприятия выступил Фонд Росконгресс.

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