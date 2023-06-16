Путин: «Зонтичный» механизм поручительств Корпорации МСП нужно продлить до 2030 года

Данный механизм кредитования действует во всех российских субъектах. С его помощью банки уже выдали свыше 39 тысяч кредитов на общую сумму более 350 миллиардов рублей. Президент отметил, что в 2022 году предприятиям промышленного сектора было предоставлено в 7 раз больше кредитов, чем в 2020 году. В сфере информационных технологий количество таких займов за тот же период выросло в 46 раз.