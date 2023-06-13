Китайские самосвалы не прошли проверку российскими дорогами

На данный момент китайские грузовики составляют две трети рынка самосвалов, тогда как всего несколько лет назад их доля составляла 25%. Эту тенденцию объясняют двумя основными причинами. Во-первых, правительство Китая активно поддерживает экспорт. Во-вторых, с 2023 года в Китае перешли на экологический стандарт «Евро-6» и возникла необходимость продать технику со стандартом ниже, поскольку в стране осталось около 150 тысяч грузовиков такого класса, сообщает издание inkazan.ru.