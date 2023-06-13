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Posted 13 июня 2023, 10:56

Published 13 июня 2023, 10:56

Modified 14 июня 2023, 10:38

Updated 14 июня 2023, 10:38

Китайские самосвалы не прошли проверку российскими дорогами

Китайские самосвалы не прошли проверку российскими дорогами

13 июня 2023, 10:56
Фото: 1MI.
Китайские самосвалы завоевали более 60% российского рынка. Но помимо явных экономических преимуществ, возникли негативные последствия. Эксперты выявили сложности в обслуживании и увеличение аварийности на дорогах.

На данный момент китайские грузовики составляют две трети рынка самосвалов, тогда как всего несколько лет назад их доля составляла 25%. Эту тенденцию объясняют двумя основными причинами. Во-первых, правительство Китая активно поддерживает экспорт. Во-вторых, с 2023 года в Китае перешли на экологический стандарт «Евро-6» и возникла необходимость продать технику со стандартом ниже, поскольку в стране осталось около 150 тысяч грузовиков такого класса, сообщает издание inkazan.ru.

Начальник сервисного центра «УралКам» Алексей Попшой отметил, что самосвалы имеют слишком объемные кузова и часто перегружаются, что причиняет вред дорогам. Второе последствие — рост аварийности с участием китайской спецтехники. Китайские самосвалы имеют слабую тормозную систему, что часто приводит к дорожно-транспортным происшествиям. Они имеют больший тормозной путь и сложнее управляемы на дорогах. Несколько аварий уже произошли с участием китайских грузовиков, причем некоторые с тяжелыми последствиями.

Также возникают проблемы с обслуживанием и ремонтом китайских грузовиков. Для некоторых из них отсутствуют специальные каталоги автокомпонентов. Гарантийное обслуживание ряда марок отсутствует в некоторых городах, а поставки запчастей могут занимать длительное время.

Кроме того, низкое качество китайских грузовиков также становится проблемой. Водители жалуются на холодные кабины, проблемы с электрикой и негерметичность, что приводит к попаданию влаги и гниению. Ходовая часть также является слабым местом.

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