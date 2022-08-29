Российские регионы не одобряют поправки о рынке наружной рекламы

Более того, за полтора месяца после внесения законопроекта в Госдуму против него успели высказаться и депутаты Государственной думы, и многие представители бизнеса, а также региональные власти, вероятно, против будет и ФАС, однако официальную позицию регулятор еще не озвучил. Остается только один вопрос: если все заинтересованные стороны возражают против внесения изменений в закон “О рекламе”, вызывающих столько разногласий и опасений, то стоит ли вообще вносить изменения?