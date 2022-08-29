Российские регионы не одобряют поправки о рынке наружной рекламы

Posted 29 августа 2022, 16:14
Published 29 августа 2022, 16:14
Modified 29 августа 2022, 16:14
Updated 29 августа 2022, 16:14
В Санкт-Петербурге отметили, что нормы закона грозят возникновением монополии и ущемлением прав самих органов власти.
Как отмечается, принятие законопроекта повлечет также сокращение поступлений в местный бюджет и исказит облик города. Об этом пишет lenta.ru.
Свою позицию по вопросу о едином операторе уже обозначили 68 субъектов, из них только 11 поддерживают законопроект, да и то с существенными замечаниями.
Одним из первых регионов, обозначивших свою позицию относительно законопроекта, стала Москва. По мнению столичных властей, предоставление единому оператору функций хозяйствующего субъекта (владельца рекламных конструкций) и одновременно контролирующего органа приведет к монополизации сферы цифровой рекламы. В Москве выражают сомнение относительно единого оператора, обладающего собственным программным обеспечением, которым будут вынуждены пользоваться все участники рынка.
В правительстве Санкт-Петербурге положения законопроекта о едином операторе сочли не соответствующими закону “О защите конкуренции”, а также принципам государственного регулирования и российской антимонопольной политике, так как со временем они приведут к уничтожению рынка наружной рекламы.
В Костромской области считают, что предлагаемые изменения в закон приведут к зависимости региональных органов исполнительной власти от коммерческой монополии, что также окажет негативное влияние на создание положительного информационного поля в регионах. Такого же мнения придерживаются в Воронежской области.
Правительство Хабаровского края в свою очередь обеспокоено размещением социальной рекламы в случае принятия законопроекта. В регионе уже подготовили ряд инициатив, направленных на сохранение возможности информирования граждан о значимых некоммерческих инициативах и событиях без необходимости согласования таких размещений с единым оператором.
Между тем против одобрения законопроекта в нынешней редакции высказались правительства Коми, Чувашии, Тюменской, Калужской, Кемеровской, Новосибирской, Липецкой, Ярославской областей, Пермского и Красноярского краев и ряда других регионов.
Более того, за полтора месяца после внесения законопроекта в Госдуму против него успели высказаться и депутаты Государственной думы, и многие представители бизнеса, а также региональные власти, вероятно, против будет и ФАС, однако официальную позицию регулятор еще не озвучил. Остается только один вопрос: если все заинтересованные стороны возражают против внесения изменений в закон “О рекламе”, вызывающих столько разногласий и опасений, то стоит ли вообще вносить изменения?