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Posted 29 августа 2022, 16:14

Published 29 августа 2022, 16:14

Modified 29 августа 2022, 16:14

Updated 29 августа 2022, 16:14

Российские регионы не одобряют поправки о рынке наружной рекламы

Российские регионы не одобряют поправки о рынке наружной рекламы

29 августа 2022, 16:14
Фото: 1MI.
Совет Федерации выступил с инициативой о сборе предложений от региональных правительств относительно законопроекта, предусматривающего создание в России единого оператора цифровой наружной рекламы.

В Санкт-Петербурге отметили, что нормы закона грозят возникновением монополии и ущемлением прав самих органов власти. 

Как отмечается, принятие законопроекта повлечет также сокращение поступлений в местный бюджет и исказит облик города. Об этом пишет lenta.ru.

Свою позицию по вопросу о едином операторе уже обозначили 68 субъектов, из них только 11 поддерживают законопроект, да и  то с существенными замечаниями. 

Одним из первых регионов, обозначивших свою позицию относительно законопроекта, стала Москва. По мнению столичных властей, предоставление единому оператору функций хозяйствующего субъекта (владельца рекламных конструкций) и одновременно контролирующего органа приведет к монополизации сферы цифровой рекламы. В Москве выражают сомнение относительно единого оператора, обладающего собственным программным обеспечением, которым будут вынуждены пользоваться все участники рынка.

В правительстве Санкт-Петербурге положения законопроекта о едином операторе сочли не соответствующими закону “О защите конкуренции”, а также принципам государственного регулирования и российской антимонопольной политике, так как со временем они приведут к уничтожению рынка наружной рекламы. 

В Костромской области считают, что предлагаемые изменения в закон приведут к зависимости региональных органов исполнительной власти от коммерческой монополии, что также окажет негативное влияние на создание положительного информационного поля в регионах. Такого же мнения придерживаются в Воронежской области. 

Правительство Хабаровского края в свою очередь обеспокоено размещением социальной рекламы в случае принятия законопроекта. В регионе уже подготовили ряд инициатив, направленных на сохранение возможности информирования граждан о значимых некоммерческих инициативах и событиях без необходимости согласования таких размещений с единым оператором. 

Между тем против одобрения законопроекта в нынешней редакции высказались  правительства Коми, Чувашии, Тюменской, Калужской, Кемеровской, Новосибирской, Липецкой, Ярославской областей, Пермского и Красноярского краев и ряда других регионов.

Более того, за полтора месяца после внесения законопроекта в Госдуму против него успели высказаться и депутаты Государственной думы, и многие представители бизнеса, а также региональные власти, вероятно,  против будет и ФАС, однако официальную позицию регулятор еще не озвучил. Остается только один вопрос: если все заинтересованные стороны возражают против внесения изменений в закон “О рекламе”, вызывающих столько разногласий и опасений, то стоит ли вообще вносить изменения? 

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