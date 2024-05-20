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Posted 20 мая, 14:00

Published 20 мая, 14:00

Modified 9 сентября, 23:20

Updated 9 сентября, 23:20

Как отучить собаку бросаться и лаять на машины: подробное руководство к действию

Как отучить собаку бросаться и лаять на машины: подробное руководство к действию

20 мая 2024, 14:00
Фото: Изображение Midjourney
Как отучить собаку бросаться и лаять на машины: подробное руководство к действию
Многие собаки бурно реагируют на проезжающих мимо велосипедистов и машины. Такое поведение не только раздражает владельца и ставит его в неловкое положение перед окружающими, но и может привести к травмированию или гибели питомца. Как отучить собаку кидаться на все, что движется, — читайте в статье.

Почему собака гоняется за машинами

Собаки по своей натуре хищники и охотники, поэтому стремление бросаться догонять «убегающую дичь», каковой в понимании животных являются автомобили и велосипедисты, у них в крови. Еще одной причиной преследование всего, что движется, может стать недостаточная физическая нагрузка, когда животное проводит много времени дома, а на улице реализует свое желание бегать и играть.

Как отучить собаку бросаться на проезжающие автомобили

Чтобы отучить собаку кидаться на машины, следует проявить терпение и последовательность в своих действиях. Отучить собаку от совершения нежелательных действий помогут такие приемы, как отработка команд и переключение внимания собаки с «объекта интереса» на владельца или какое-то другое действие.

Отучить собаку от совершения нежелательных действий помогут такие приемы, как отработка команд и переключение вниманияОтучить собаку от совершения нежелательных действий помогут такие приемы, как отработка команд и переключение внимания
Отучить собаку от совершения нежелательных действий помогут такие приемы, как отработка команд и переключение внимания. Фото: Изображение Midjourney

Отработка команд

Любая собака должна знать и четко выполнять команды хозяина, и если ваш питомец вас не слушается, значит, самое время это исправить. Для того чтобы отучить собаку гоняться за машинами, хорошо подойдет связка команд «запрет плюс подзыв». Отрабатывать команды сначала нужно в тихом и спокойном месте, где ничто не будет отвлекать питомца, а затем можно перейти в более оживленную локацию.

Переключение внимания

Также, чтобы отучить собаку бросаться и лаять на машины, владелец может постараться переключить ее внимание на что-то другое. В момент, когда питомец совершает нежелательное действие (например пытается погнаться за машиной), нужно сделать что-то, что отвлечет его внимание, например показать животному игрушку или палку, которую затем бросить в противоположную сторону.

#Общество#Собака#Животные#Все материалы авторов
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