Как отучить собаку бросаться и лаять на машины: подробное руководство к действию

Любая собака должна знать и четко выполнять команды хозяина, и если ваш питомец вас не слушается, значит, самое время это исправить. Для того чтобы отучить собаку гоняться за машинами, хорошо подойдет связка команд «запрет плюс подзыв». Отрабатывать команды сначала нужно в тихом и спокойном месте, где ничто не будет отвлекать питомца, а затем можно перейти в более оживленную локацию.