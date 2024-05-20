Как отучить собаку бросаться и лаять на машины: подробное руководство к действию

Posted 20 мая, 14:00
Published 20 мая, 14:00
Modified 9 сентября, 23:20
Updated 9 сентября, 23:20
Собаки по своей натуре хищники и охотники, поэтому стремление бросаться догонять «убегающую дичь», каковой в понимании животных являются автомобили и велосипедисты, у них в крови. Еще одной причиной преследование всего, что движется, может стать недостаточная физическая нагрузка, когда животное проводит много времени дома, а на улице реализует свое желание бегать и играть.
Чтобы отучить собаку кидаться на машины, следует проявить терпение и последовательность в своих действиях. Отучить собаку от совершения нежелательных действий помогут такие приемы, как отработка команд и переключение внимания собаки с «объекта интереса» на владельца или какое-то другое действие.
Любая собака должна знать и четко выполнять команды хозяина, и если ваш питомец вас не слушается, значит, самое время это исправить. Для того чтобы отучить собаку гоняться за машинами, хорошо подойдет связка команд «запрет плюс подзыв». Отрабатывать команды сначала нужно в тихом и спокойном месте, где ничто не будет отвлекать питомца, а затем можно перейти в более оживленную локацию.
Также, чтобы отучить собаку бросаться и лаять на машины, владелец может постараться переключить ее внимание на что-то другое. В момент, когда питомец совершает нежелательное действие (например пытается погнаться за машиной), нужно сделать что-то, что отвлечет его внимание, например показать животному игрушку или палку, которую затем бросить в противоположную сторону.
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