Продли жизнь стрижке: как ухаживать за волосами, чтобы реже ходить к парикмахеру

Posted 20 мая, 13:33
Published 20 мая, 13:33
Modified 9 сентября, 23:20
Updated 9 сентября, 23:20
Большинство девушек при мытье головы делает упор на кончики, однако корни тоже заслуживают нашего внимания, причем даже в большей степени. Нанеси шампунь и хорошенько помассируй кожу головы в течение некоторого времени. Кстати, еще лучше делать это специальной массажной щеткой. Таким образом ты обеспечишь приток крови к фолликулам — это оздоравливает волосы по всей длине, они меньше секутся, выглядят блестящими и здоровыми, за ними легче ухаживать.
Неважно, какая у тебя стрижка, — если ты пользуешься стайлером, твои волосы нуждаются в защите. Не ленись и наноси термозащиту на пряди перед тем, как использовать фен, плойку или утюжок. Так ты предотвратишь пересушивание прядей, которое гарантированно ведет к тусклому цвету, расслоению и секущимся концам. Помни об этом, если хочешь иметь ухоженную стрижку.
Кондиционер мягко и бережно ухаживает за твоими прядями — распутывает спутавшиеся волосы, придает зеркальный блеск и эластичность. Главное — правильно выбрать средство, подходящее для твоего типа волос. Нанеси бальзам на влажные пряди и подержи некоторое время, затем смой теплой водой.
Доказано: мокрые волосы более ломкие, нежели высушенные. То есть, ложась спать с влажными волосами, ты рискуешь их повредить, провоцируешь их выпадение и ломкость. К тому же на твоей подушке может развиться грибковая инфекция.
Не только коже лица нужны пилинги, маски и скрабы, кожа головы нуждается в уходе не меньше. Так, пилинг отшелушивает ороговевшие частички, удаляет себум, улучшает приток крови. Маски питают волосы и кожу головы — пряди становятся блестящими и здоровыми, стрижка легко укладывается.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14