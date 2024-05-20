Продли жизнь стрижке: как ухаживать за волосами, чтобы реже ходить к парикмахеру

Неважно, какая у тебя стрижка, — если ты пользуешься стайлером, твои волосы нуждаются в защите. Не ленись и наноси термозащиту на пряди перед тем, как использовать фен, плойку или утюжок. Так ты предотвратишь пересушивание прядей, которое гарантированно ведет к тусклому цвету, расслоению и секущимся концам. Помни об этом, если хочешь иметь ухоженную стрижку.