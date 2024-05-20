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Posted 20 мая, 10:41

Published 20 мая, 10:41

Modified 9 сентября, 23:06

Updated 9 сентября, 23:06

Молочный маникюр на короткие ногти с дизайном, блестками, френчем — 20+ фото внутри

Молочный маникюр на короткие ногти с дизайном, блестками, френчем — 20+ фото внутри

20 мая 2024, 10:41
Фото: pinterest.com
Молочный маникюр на короткие ногти с дизайном, блестками, френчем — 20+ фото внутри
Молочный цвет для коротких ногтей подходит идеально, поскольку имеет свойство визуально удлинять ногтевую пластину. Рассмотрим самые интересные идеи молочного маникюра на 2024 год на разные случаи жизни: праздничные и повседневные варианты с фото.

Молочный маникюр с дизайном

Одно из преимуществ MILKY NAILS — легкость сочетания с разными видами дизайна. Трендовая акцентная деталь 2024 года на коротких ногтях — золото. При этом золотой дизайн на нежный оттенок не смотрится слишком броско и вызывающе, а лишь подчеркивает стиль своей обладательницы. Попробуйте MILKY NAILS с золотой фольгой, глиттером или втиркой.

В 2024 году нейл-дизайнеры предлагают дополнять MILKY NAILS интересными дизайнами:

  • фигурной росписью:
  • анималистическими изображениями;
  • лепкой акрилом;
  • этническим орнаментом;
  • геометрическим узором;
  • изображениями растений.

Молочный маникюр с блестками

Перспективное направление современного нейл-дизайна — MILKY NAILS с блестками. Нанесение блесток вертикально помогает достичь визуального удлинения на коротких ногтях. Нейтральные блестки подходят для повседневного маникюра и не противоречат офисному дресс-коду.

Добавьте шика своим ногтям с помощью страз или нанесите бульонки (шарики из стекла размером 1-4 мм) серебристого, металлического или золотого цвета. Также хорошо смотрится вариант MILKY NAILS с камифубуками (круглые пайетки) разных оттенков. Топовые тренды 2024 года: зеркальная втирка с блестками, мраморная техника, дополненная блистающими яркими деталями.

Молочный маникюр с френчем

Минималистичная классика — френч нежного оттенка на короткие ногти. Выберите свою вариацию исполнения:

  • омбре с небольшим блестящим декором;
  • зеркальная втирка со стразами;
  • матирующий топ с глиттером;
  • френч с розовым золотом;
  • матовое покрытие;
  • перламутрово-жемчужная втирка;
  • френч с песочной посыпкой.
#Красота#Мода#Все материалы авторов#Тренды#Маникюр
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