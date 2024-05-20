Молочный маникюр на короткие ногти с дизайном, блестками, френчем — 20+ фото внутри

Posted 20 мая, 10:41
Published 20 мая, 10:41
Modified 9 сентября, 23:06
Updated 9 сентября, 23:06
Одно из преимуществ MILKY NAILS — легкость сочетания с разными видами дизайна. Трендовая акцентная деталь 2024 года на коротких ногтях — золото. При этом золотой дизайн на нежный оттенок не смотрится слишком броско и вызывающе, а лишь подчеркивает стиль своей обладательницы. Попробуйте MILKY NAILS с золотой фольгой, глиттером или втиркой.
В 2024 году нейл-дизайнеры предлагают дополнять MILKY NAILS интересными дизайнами:
Перспективное направление современного нейл-дизайна — MILKY NAILS с блестками. Нанесение блесток вертикально помогает достичь визуального удлинения на коротких ногтях. Нейтральные блестки подходят для повседневного маникюра и не противоречат офисному дресс-коду.
Добавьте шика своим ногтям с помощью страз или нанесите бульонки (шарики из стекла размером 1-4 мм) серебристого, металлического или золотого цвета. Также хорошо смотрится вариант MILKY NAILS с камифубуками (круглые пайетки) разных оттенков. Топовые тренды 2024 года: зеркальная втирка с блестками, мраморная техника, дополненная блистающими яркими деталями.
Минималистичная классика — френч нежного оттенка на короткие ногти. Выберите свою вариацию исполнения:
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