Молочный маникюр на короткие ногти с дизайном, блестками, френчем — 20+ фото внутри

Одно из преимуществ MILKY NAILS — легкость сочетания с разными видами дизайна. Трендовая акцентная деталь 2024 года на коротких ногтях — золото. При этом золотой дизайн на нежный оттенок не смотрится слишком броско и вызывающе, а лишь подчеркивает стиль своей обладательницы. Попробуйте MILKY NAILS с золотой фольгой, глиттером или втиркой.