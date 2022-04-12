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Posted 12 апреля 2022, 06:39

Published 12 апреля 2022, 06:39

Modified 17 сентября 2022, 07:25

Updated 17 сентября 2022, 07:25

С 1 мая зарплата сотрудников РЖД вырастет на 5%

С 1 мая зарплата сотрудников РЖД вырастет на 5%

12 апреля 2022, 06:39
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сотрудникам холдинга «Российские железные дороги» (РЖД) с 1 мая повысят зарплату на 5%. Об этом заявил руководитель РЖД Олег Белозёров на оперативном совещании.

«Люди всегда были и остаются главной ценностью „Российских железных дорог“. РЖД гарантируют своим работникам уверенность и стабильность. Компания оперативно реагирует на внешние вызовы и проведет внеплановую индексацию заработной платы работников с 1 мая 2022 года на 5%», — заявил Белозеров.

Напомним: в РЖД это уже вторая индексация зарплаты с начала года, пишет newsnn.ru. Первую индексацию провели с 1 марта на 4,2%. Таким образом, суммарно с начала года зарплата сотрудников РЖД увеличилась более чем на 9%.

Также будут проиндексированы заработные платы работников частных образовательных и медицинских учреждений компании.

Напомним: ОАО «РЖД» — российская государственная вертикально интегрированная компания, владелец инфраструктуры общего пользования и крупнейший перевозчик российской сети железных дорог. Открытое акционерное общество организовано в 2003 году на базе Министерства путей сообщения РФ. 100% акций принадлежат Российской Федерации на основании Федерального закона от 27 февраля 2003 года № 29-ФЗ «Об особенностях управления и распоряжения имуществом железнодорожного транспорта». Правительство России исполняет от имени государства полномочия акционера ОАО «РЖД».

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