Сбер продолжает переводить средства за рубеж

Posted 18 марта 2022, 18:02
Published 18 марта 2022, 18:02
Modified 25 июля, 21:34
Updated 25 июля, 21:34
Клиентам по-прежнему доступны моментальные переводы с минимальной комиссией через мобильное приложение «СберБанк Онлайн». Перевести деньги за рубеж по номеру телефона на карты или счета можно не только в дочерние банки Сбера в Беларуси и Казахстане, но и в иностранные банки в Армении, Киргизии, Молдове (Приднестровье), Таджикистане, Узбекистане. Сервис обеспечит возможность перечислять до 600 тысяч рублей в месяц с комиссией 1% от суммы перевода (но не менее 30 рублей), сообщает NewsNN.ru.
Леонид Шныр, директор дивизиона «Платежи и переводы» Сбербанка, на вопрос о текущей ситуации сказал следующее: «Сбербанк долгое время выстраивал прямые отношения с банками-партнерами в странах ближнего зарубежья, и сейчас видны результаты этой работы. Мы рады, что в текущих условиях мы по-прежнему предоставляем удобный сервис для своих клиентов».
Подробная информация о международных переводах доступна на сайте кредитной организации sberbank.ru, в разделе «Частным клиентам» — «Переводы» — «Переводы за рубеж».
Напомним, ПАО «Сбербанк» — крупнейший банк России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. У банка обширная сеть филиалов: в России работает около 14 тысяч точек обслуживания. Экосистема Сбера на сегодняшний день — это множество сервисов для жизни, ежедневная помощь в решении разнообразных задач частных клиентов и бизнеса.