Сбер продолжает переводить средства за рубеж

Клиентам по-прежнему доступны моментальные переводы с минимальной комиссией через мобильное приложение «СберБанк Онлайн». Перевести деньги за рубеж по номеру телефона на карты или счета можно не только в дочерние банки Сбера в Беларуси и Казахстане, но и в иностранные банки в Армении, Киргизии, Молдове (Приднестровье), Таджикистане, Узбекистане. Сервис обеспечит возможность перечислять до 600 тысяч рублей в месяц с комиссией 1% от суммы перевода (но не менее 30 рублей), сообщает NewsNN.ru.