«Промомед» выпустила свой первый биотехнологический препарат на основе РНК

По словам директора по новым продуктам ГК «Промомед» Киры Заславской, создание и регистрация "Радамин Виро" является первым шагом для компании в работе по созданию принципиально новых методов лечения важнейших заболеваний. Она рассказала, что специалисты «Промомеда» расширили зону исследовательского интереса и обратились к биотехнологиям, занявшись усовершенствованием еще советских разработок, передает newizv.ru.