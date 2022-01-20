«Промомед» выпустила свой первый биотехнологический препарат на основе РНК

Posted 20 января 2022, 14:45
Published 20 января 2022, 14:45
Modified 17 сентября 2022, 07:00
Updated 17 сентября 2022, 07:00
По словам директора по новым продуктам ГК «Промомед» Киры Заславской, создание и регистрация "Радамин Виро" является первым шагом для компании в работе по созданию принципиально новых методов лечения важнейших заболеваний. Она рассказала, что специалисты «Промомеда» расширили зону исследовательского интереса и обратились к биотехнологиям, занявшись усовершенствованием еще советских разработок, передает newizv.ru.
При приеме "Радамин Виро" организм естественным образом вырабатывает защитные эндогенные интерфероны, обладающие противовоспалительной, иммуностимулирующей, антивирусной и другими активностями. Реакция наступает уже в течение двух - шести часов. Фоновые значения уровня интерферонов возвращаются в течение 48 часов.
Перспективность создания препаратов, активирующих первую линию защиты организма - систему интерферонов, отметила завкафедрой иммунологии, микробиологии и вирусологии Медицинского института ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарева», д.м.н., профессор, врач - аллерголог-иммунолог Ольга Радаева. По ее словам, интерфероны препятствуют проникновению вирусов внутрь клетки и их размножению, а также запускают процессы, приводящие к элиминации патогенного агента из организма.
Отсутствие мутагенного, аллергического, накопительного и местнораздражающего действия "Радамин Виро", а также влияния на репродуктивную функцию обеспечивает высокий уровень безопасности препарата, заверяют специалисты.
Лекарственное средство выпускается в форме лиофилизата для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения. Упаковка препарата содержит дозировку, соответствующую актуальным схемам терапии.