Сколько нужно ходить, чтобы активировать ваш мозг и заставить его работать лучше

Posted 7 мая, 04:01
Published 7 мая, 04:01
Modified 9 сентября, 22:41
Updated 9 сентября, 22:41
Ученые выяснили, что удар стопы при ходьбе посылает через артерии волны давления, усиливающие кровоснабжение мозга. Это помогает стимулировать мозговую деятельность. Недаром многие известные личности, например Тесла и Аристотель, любили расхаживать при обдумывании новых идей. Какую же еще пользу приносит ходьба?
При стрессе повышается кровяное давление, организм находится в режиме боевой готовности и все свои силы направляет на снятие психологического и физического напряжения. В таком состоянии мозг занят выживанием, а когнитивные функции заметно снижаются.
Пользу пеших прогулок для уменьшения стресса доказали ученые: эндорфины, высвобождаемые при ходьбе, понижают уровень тревожности и повышают самооценку.
Ряд исследований показывает, что люди лучше справляются с тестами и творческими задачами, когда ходят, а не сидят. Более того, именно при ходьбе большинство участников проведенных испытаний проявили больше креативности при ответах.
Любопытно, что многие успешные предприниматели проводят совещания и мозговые штурмы во время движения. Например, таким способом пользовались Марк Цукерберг и Стив Джобс.
Один сеанс ходьбы умеренной интенсивности, по данным ученых, увеличивает нейротрофический фактор головного мозга. Это приносит пользу в борьбе с возрастными изменениями, помогает предотвратить инсульты, болезни Паркинсона и Альцгеймера.
Вовсе не обязательно совершать многокилометровые прогулки, чтобы стимулировать работу мозга. Ученые доказали, что нужно ходить всего 20 минут в день для активации и улучшения умственной активности. Этого времени достаточно, чтобы подготовить мозг для восприятия и переработки новой информации, справиться со стрессом и предотвратить негативные изменения, связанные с возрастными изменениями и воздействием внешних факторов.
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