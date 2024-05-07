Сколько нужно ходить, чтобы активировать ваш мозг и заставить его работать лучше

Вовсе не обязательно совершать многокилометровые прогулки, чтобы стимулировать работу мозга. Ученые доказали, что нужно ходить всего 20 минут в день для активации и улучшения умственной активности. Этого времени достаточно, чтобы подготовить мозг для восприятия и переработки новой информации, справиться со стрессом и предотвратить негативные изменения, связанные с возрастными изменениями и воздействием внешних факторов.