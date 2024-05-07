Как я избавилась от бессонницы: 6 лучших вещей для крепкого и здорового сна

Posted 7 мая, 11:42
Published 7 мая, 11:42
Modified 9 сентября, 22:46
Updated 9 сентября, 22:46
Шторы, которые не пропускают уличный свет, — это прекрасное средство от бессонницы. Они обеспечивают темноту и приглушают шум. Добиться такого эффекта получается за счет использования при пошиве плотных тканей высокого качества, таких как вельвет, шелк, полиэстер.
Чем ткань плотнее, тем меньше света она пропустит. Поэтому плотность — главный фактор, на который я обращала внимание при выборе. Мне понравились эти шторы из плотного черного полиэстера. Они не линяют при стирке, не выгорают на ярком солнце и прекрасно помогают избавиться от бессонницы. Сдержанный цвет без рисунков удачно вписывается в любой интерьер, поэтому их можно при желании перевесить из спальни в гостиную или другую комнату.
Еще один важный фактор выбора — размеры штор. Они должны полностью закрывать окно, чтобы свет не проникал сквозь зазоры. Продумайте, как прикрепить шторы, чтобы они плотно прилегали к окну. Я в своем случае просто повесила их на крючки, свет по бокам окна почти не проникает в комнату.
Еще один предмет, который помогает избавиться от бессонницы, — это ортопедическая подушка. Она спроектирована таким образом, чтобы голова и шея во время сна находились в максимально удобном положении. Поддержка правильной позы спящего позволяет снять нагрузку с плеч, шеи и спины. Это залог необходимого всем нам крепкого сна и прекрасная возможность избавиться от напряжения и боли в мышцах, а также от бессонницы.
Выбор подушки — вопрос физиологии и личных предпочтений. Материалами изготовления могут служить полиуретан, латекс, гелевый наполнитель. Каждый из них обладает своими особыми свойствами. Поскольку я люблю спать на боку, мне понравилась подушка, наполненная пенополиуретаном, с эффектом памяти. Ее форма позволяет комфортно расположить голову, шею и плечо, полностью расслабив мышцы. Подушка гипоаллергенная, это тоже было важным для меня критерием выбора.
Важный совет! Если вы спите в основном на спине, вам больше подойдет подушка с меньшим изгибом и чуть более мягкая.
Плюсы модели — удобная выемка для шеи в нижней части подушки и комфортный уровень мягкости. Минусом можно назвать тот факт, что на необычную форму подушки сложно найти подходящую наволочку.
Ортопедический матрас тоже помогает избавиться от бессонницы. Он, как и подушка, позволяет принять наиболее комфортную позу для здорового сна и полностью расслабиться. При этом не затрудняется дыхание, не пережимаются сосуды и мышцы. Итог — не только хороший сладкий сон, но и комфортное пробуждение без головной и мышечной боли, затекших рук и ног.
При выборе опять же стоит отталкиваться прежде всего от любимой позы для сна. Например тем, кто часто спит на спине, хорошо подойдет матрас средней жесткости. Любители спать на животе могут приобрести жесткий матрас. Тем, кто спит на боку, лучше брать мягкий матрас, но я купила модель средней жесткости, так как не люблю спать на мягком. Размер 160×200 отлично подошел к габаритам кровати. В нем нет скрипучих пружин, которые выходят из строя по одной и портят общую функциональность вещи. Наполнитель — пена «с памятью».
Плюсы этой модели — умеренная жесткость, адекватная цена и соответствие всем заявленным размерам. Есть и свой минус — сильный запах, который держится примерно неделю.
Существуют также модели на независимых пружинах, а для любителей классики есть обычные пружинные матрасы. Если вы ищете более долговечный вариант, выбирайте полиуретановые модели. Особенно это актуально для людей с лишним весом.
Чтобы точно избавиться от бессонницы, стоит приобрести маску для сна. Она пригодится там, где по каким-либо причинам нельзя повесить шторы блэкаут. Я брала эту модель для дачи, где прямо в окно светит фонарь. Маска удобная, гипоаллергенная, с проработанной анатомической формой. Не натирает переносицу и не стирает макияж с век. В комплекте идут беруши, которые очень выручают в путешествиях. Ремешок маски легко регулируется, поэтому иногда ею пользуется муж.
Справедливости ради замечу, что в жару лучше спать в маске другой модели. В плотной будет слишком жарко, даже несмотря на то, что ночной воздух бывает довольно прохладным.
Есть и еще более комфортные маски для сна, сделанные из шелка. Однако, чтобы избавиться от бессонницы достаточно и текстильного варианта. Шелковые маски стоят дороже, как и модели с дополнительными функциями в виде динамиков, блокирующих шум, или гелевых подушечек для глаз. Советую приобретать их только в случае, если есть серьезная необходимость максимально защитить глаза или уши. В большинстве случаев можно обойтись простой маской.
Раз уж я упомянула беруши, расскажу о них подробнее. Эти штучки отлично помогают избавиться от бессонницы, вызванной раздражающим шумом. Нам часто не дают заснуть храп, шум машин на шоссе, «громкие» соседи. В таких случаях беруши просто незаменимы. Их делают из пластика, силикона, пены. Я взяла вариант из пены как самый мягкий и легкий.
Эти беруши помогают избавиться от бессонницы за счет пассивного подавления шума. Их удобно хранить в кейсе, который идет в комплекте. Хватает берушей надолго, можно взять комплект из 10, 40 и даже 60 пар. Мне достаточно было 5 пар. Они гладкие и удобно держатся в ухе, не раздражают и не давят. При засыпании на боку беруши не выпадают. В самолете это просто спасение!
Недостаток этих берушей — небольшой срок их «жизни». После нескольких ночей сна в разных позах мягкие беруши меняют форму и начинают немного пропускать звук. Однако, если взять запас побольше (60 пар), это перестанет быть проблемой.
Важно! Даже самые комфортные беруши у новичков, которые к ним не привыкли, могут вызвать дискомфорт. Не стоит спешить отложить их в сторону. Привыкните к новым ощущениям и постарайтесь расслабиться, тем более что раздражающий шум вас больше не потревожит.
Иногда не удается заснуть из-за тревоги. Проблемы и стресс держат нервную систему в тонусе, поэтому уснуть удается поздно, да и сам сон получается беспокойным. Утром после такой ночи не бывает ни ощущения свежести и бодрости, ни сил начать новый день. В этом случае избавиться от бессонницы поможет травяной чай.
При выборе нужно ориентироваться на состав чая.
В него, как правило, входят такие полезные для здоровья травы:
Можно купить несколько трав в аптеке или собрать и высушить их самостоятельно. Однако я пошла самым простым и быстрым путем — нашла готовый сбор, который помогает избавиться от бессонницы.
В составе продукта уже есть чабрец и иван-чай плюс другие полезные компоненты. Например, кедровая хвоя, которая служит источником витамина С, и звездчатка, активизирующая обмен веществ. Чай легко заваривать, он очень ароматный, с приятным вкусом. Можно добавлять сахар, но лучше подсластить фиточай медом.
Важное преимущество чая в его натуральном составе. Это средство для избавления от бессонницы подходит всем, кроме детей до трех лет и беременных женщин. Тем, кто склонен к аллергическим реакциям, особенно важно прочесть состав. В нем могут быть аллергенные растения.
Преимущества этого чая: он действительно помогает избавиться от бессонницы, обладает полностью натуральным составом, при этом стоит недорого.
Недостатком можно назвать специфический вкус трав, который понравится не каждому человеку. Кроме того, в особо сложных случаях хронической бессонницы чай может не помочь.
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