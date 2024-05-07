Как я избавилась от бессонницы: 6 лучших вещей для крепкого и здорового сна

При выборе опять же стоит отталкиваться прежде всего от любимой позы для сна. Например тем, кто часто спит на спине, хорошо подойдет матрас средней жесткости. Любители спать на животе могут приобрести жесткий матрас. Тем, кто спит на боку, лучше брать мягкий матрас, но я купила модель средней жесткости, так как не люблю спать на мягком. Размер 160×200 отлично подошел к габаритам кровати. В нем нет скрипучих пружин, которые выходят из строя по одной и портят общую функциональность вещи. Наполнитель — пена «с памятью».