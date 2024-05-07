Холодный ботокс для волос: почему он лучше горячего и как провести процедуру дома

Разница между двумя процедурами заключается и в типах используемых средств, а также в принципах проведения. Если делается холодный ботокс, то волосы не подвергаются термическому воздействию, а после завершения всех манипуляций они укладываются бережным и наименее травматичным для них образом. Некоторые специалисты делают укладку с использованием особого утюжка, который воздействует на волосы не за счет высокой температуры, а за счет ультразвука в виде волн. Такая обработка делает процесс проникновения в структуру волос питательных веществ более интенсивным, а эффективность процедуры, соответственно, повышается.