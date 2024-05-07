Холодный ботокс для волос: почему он лучше горячего и как провести процедуру дома

Posted 7 мая, 13:02
Published 7 мая, 13:02
Modified 9 сентября, 22:46
Updated 9 сентября, 22:46
Что представляет собой холодный ботокс для волос, в чем его отличие от горячего ботокса? Какие препараты нужны для холодного ботокса дома? Рассказываем в этом материале.
Ботокс — специальная комплексная процедура для волос. Она может быть как горячей, так и холодной: в первом случае речь идет об уходе, во втором — об активном и интенсивном восстановлении. При холодном ботоксе обеспечивается воздействие на волосы на структурном уровне.
В составе препаратов, которые используются для холодного ботокса, отсутствуют синтетические компоненты. Однако если речь идет о комплексе процедур, то в его рамках может использоваться сразу несколько препаратов с разными ингредиентами. Сколько именно средств потребуется для ботокса для волос — это стоит рассчитывать в зависимости от состояния прядей.
Холодный ботокс для волос специалисты советуют использовать, если структура сильно деформирована. Его эффект можно назвать долговременным — он остается заметным на протяжении нескольких недель, вплоть до одного месяца.
Разница между двумя процедурами заключается и в типах используемых средств, а также в принципах проведения. Если делается холодный ботокс, то волосы не подвергаются термическому воздействию, а после завершения всех манипуляций они укладываются бережным и наименее травматичным для них образом. Некоторые специалисты делают укладку с использованием особого утюжка, который воздействует на волосы не за счет высокой температуры, а за счет ультразвука в виде волн. Такая обработка делает процесс проникновения в структуру волос питательных веществ более интенсивным, а эффективность процедуры, соответственно, повышается.
Для холодного ботокса применяются специальные средства для волос. Они доступны не только стилистам, но и всем желающим — к примеру, их можно приобрести на маркетплейсах. Состав препаратов варьируется, однако в целом они обеспечивают примерно одинаковый эффект.
Чаще всего среди ингредиентов в препаратах, которые используются в рамках холодного ботокса для волос, присутствует гиалуроновая кислота, которая обеспечивает нужное увлажнение, восстанавливает, способствует активному укреплению. Ингредиенты растительного происхождения также увлажняют волосы, кератин способствует восстановлению их структуры, упрочняет и уплотняет. Кроме того, среди ингредиентов в препаратах, с которыми делается холодный ботокс, есть коллаген. Он делает волосы упругими, плотными и красивыми. Растительные масла делают волосы мягкими, а протеины способствуют их восстановлению, уменьшают пористость и повышают плотность.
По сравнению с горячим ботоксом холодный имеет определенные и очевидные преимущества. Так, волосы после такой процедуры становится проще укладывать, поскольку они приобретают особую мягкость, легкость и блеск. Если волосы секутся, то в результате регулярного применения процедуры холодного ботокса они выглядят более здоровыми, их структура становится однородной.
Главное условие эффективности применения такой процедуры, как холодный ботокс для волос, — регулярность. Процедуру желательно проводить время от времени, а некоторые специалисты советуют делать ее курсами. В стандартный курс входят, как правило, три или четыре процедуры.
Холодный ботокс для волос, как правило, делают в специализированных салонах, или обращаются за помощью к мастерам, стилистам. Однако при желании и при наличии возможности эту процедуру можно выполнить и дома. Главное — подобрать подходящие средства.
Уходовый комплекс включает шампунь и особое средство, оно обеспечивает регенерацию волос. Шампунь обеспечивает мягкое и бережное, но тщательное очищение кожи головы и волос, он используется непосредственно перед нанесением маски. В составе средства присутствует коллаген, кератин, натуральные масла.
Комплекс для ботокса эффективен в рамках реконструкции волос с повреждениями. С учетом состава он подходит для использования в любой технике — и в холодной, и в горячей. Холодный ботокс с использованием этих средств при условии регулярного применения способствует эффективному восстановлению волос, причем вне зависимости от того, к какому типу они относятся. Комплекс предупреждает утрату блеска, сечение, появление других дефектов.
Холодный ботокс для волос можно сделать самостоятельно дома, используя эту эффективную маску. Она защищает волосы на уровне структуры, укрепляет, восстанавливает. Среди ингредиентов этого средства присутствуют целебные натуральные масла, питающие волосы, воздействующие на них по принципу антиоксиданта, обеспечивающие антисептическое воздействие. Аргановое масло в составе маски для холодного ботокса делает волосы упругими, возвращает им блеск.
Кроме того, в составе маски присутствует кератин с натуральными экстрактами, который запускает процесс восстановления волос на структурном уровне. Холодный ботокс этот ингредиент делает особенно эффективным, в том числе в рамках ухода за обесцвеченными волосами и локонами после химической завивки.
Для холодного ботокса для волос подойдет эффективный спрей с функцией регенерации. Его преимущество заключается в том, что он обеспечивает мгновенное воздействие, формируя на поверхности волос подобие защитной пленки. Регулярное использование спрея в рамках процедуры придает волосам красивый блеск.
Для того чтобы сделать холодный ботокс для волос дома, вам потребуется одно из перечисленных выше средств, а также специальные аксессуары — термошапка, кисточка и емкость для смешивания и нанесения составов, удобная расческа.
Последовательность действий при проведении холодного ботокса для волос дома:
Далее волосы снова потребуется высушить, но не полностью, и нанести на них средство с липидами. Затем все происходит по той же схеме, что и в рамках первого этапа: надевается термошапка и оставляется на голове на 20-30 минут, состав смывается в волос, они сушатся. Финальный этап: нанесение самого холодного ботокса. Затем, спустя 20-30 минут, средство смывается, волосы сушатся с использованием брашинга.
Если волосы сильно повреждены или пересушены, в комплекс для холодного ботокса можно включить маску, в качестве дополнения к препарату с липидами и аминокислотами.
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