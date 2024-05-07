И снова здравствуйте: почему мы выбираем партнеров с одним и тем же психотипом

Posted 7 мая, 04:03
Published 7 мая, 04:03
Modified 9 сентября, 22:41
Updated 9 сентября, 22:41
Наверняка, вы без труда сможете назвать свой любимый внешний типаж: цвет волос, глаз, рост, телосложение. Да и насчет внутренних качеств потенциального партнера, пожалуй, ответите без запинки: добрый, щедрый, понимающий, с чувством юмора. Однако если с внешностью избранника вы познакомитесь сразу же, то его внутренний мир будет открываться вам постепенно, и параллельно с этим в душе чаще всего поселяется разочарование: ну почему опять на те же грабли?
Психологи считают, что при выборе одного и того же психотипа мы бессознательно входим в ситуацию, которая спровоцирована рядом факторов. Самые распространенные из них: негативный опыт из детства и некая психотравмирующая ситуация, которая имела место в прошлом.
«Близкие отношения, которые мы устанавливаем с другим человеком, несут на себе отпечаток наших детских взаимодействий с матерью и отцом, как если бы в наше бессознательное были заложены „параметры“, по которым мы находим объект любви», — говорит психолог Дарья Костевич.
Так, к примеру, девушка, которая в детстве не получила достаточно внимания отца, будет подсознательно притягивать парней, которые больше ценят свободные отношения, нежели мечтают об уюте, который она для них создает.
«Такой сценарий любовных отношений — бессознательная попытка восстановить ситуацию, но обратить ее в лучшую сторону (папу изменить было невозможно, а сейчас вроде бы есть шансы), почувствовать достаточно тепла и любви», — подчеркивает специалист.
Как перестать наступать на те же грабли, выбирая один и тот же психотип партнера? Прежде всего необходимо проанализировать модели неудачных отношений, психотипы бывших партнеров — лучше всего сделать это в письменном виде, «разобрав» на плюсы и минусы.
Это поможет вам найти истинную внутреннюю ценность, которая необходима вам в отношениях. Осознав ее, вам будет легче ответить на вопросы: какая модель отношений нужна мне для комфортного существования? Какой партнер поможет мне построить нужную модель отношений? А с новым пониманием ситуации придет и осознанный выбор психотипа партнера.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14