И снова здравствуйте: почему мы выбираем партнеров с одним и тем же психотипом

Наверняка, вы без труда сможете назвать свой любимый внешний типаж: цвет волос, глаз, рост, телосложение. Да и насчет внутренних качеств потенциального партнера, пожалуй, ответите без запинки: добрый, щедрый, понимающий, с чувством юмора. Однако если с внешностью избранника вы познакомитесь сразу же, то его внутренний мир будет открываться вам постепенно, и параллельно с этим в душе чаще всего поселяется разочарование: ну почему опять на те же грабли?