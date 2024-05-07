Топ-10 платьев, которые создадут романтичный и нежный образ

В 2024 году не утрачивает актуальности бельевой стиль, так что для выпускного вполне можно выбрать стильное и изысканное платье типа «комбинация». Такие модели выполняются преимущественно из шелка и других материалов с аналогичной фактурой, с легким глянцевым блеском. Сами платья смотрятся скорее минималистично — декор у них отсутствует, модели дополнены тонкими и изящными бретелями. У многих брендов в коллекциях можно найти платья-комбинации, декорированные искусственными перьями — такие модели для выпускного в 2024 году станут отличным выбором, если хочется подчеркнуть оригинальность образа. Важно ориентироваться на длину наряда — в случае с бельевым стилем это должна быть длина миди.