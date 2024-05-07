Как вести себя в Узбекистане, чтобы не попасть в неловкую ситуацию

Старайтесь не переедать Учитывайте особенности погоды Уважайте религиозные правила Будьте вежливыми Меняйте деньги только в банке

Узбекистан — красивая и гостеприимная страна, которую с удовольствием посещают туристы. Однако, чтобы не попасть в неловкую ситуацию, стоит заранее узнать о некоторых особенностях пребывания в Узбекистане. Если вы собираетесь посетить эту страну впервые, то наша подборка советов будет очень кстати.