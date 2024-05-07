Как вести себя в Узбекистане, чтобы не попасть в неловкую ситуацию

Posted 7 мая, 05:05
Published 7 мая, 05:05
Modified 9 сентября, 22:39
Updated 9 сентября, 22:39
Узбекская кухня — это много жареного, жирного и сдобного. Поэтому постарайтесь сдерживать свой аппетит и не заказывать слишком большое количество еды. Иначе гастрономическое наслаждение может закончиться тяжестью в желудке и плохим самочувствием. Перед поездкой убедитесь, что у вас оформлен страховой полис. С ним можно будет быстро получить медицинскую помощь.
Не стоит посещать Узбекистан в период с 21 июня по 21 июля. В это время здесь очень жарко и сухо. Зато зима в этих местах достаточно мягкая и позволяет спокойно прогуливаться по улицам красивых городов. В горах в это время лежит снег, и многие туристы приезжают покататься на лыжах.
Узбекистан — современная страна, которая не отличается строгостью религиозных правил. Тем не менее не стоит забывать об уважительном отношении к местным священным местам — мавзолеям и мечетям. Входить в них нужно с покрытой головой, в длинной скромной одежде сдержанных цветов.
В мусульманских странах действуют особые правила общения, и Узбекистан не исключение. Рукопожатие здесь допускается только между мужчинами, женщину нужно приветствовать кивком головы. На местное приветствие «ассалому алейкум» («мир вам») нужно отвечать «ваалайкум ассалом» («и вам мир»). В местных правилах проявлять к человеку любопытство, задавать многочисленные вопросы. Важно проявить ответную вежливость и ответить, пусть даже шуткой.
В Узбекистане запрещено менять деньги вне банка. Нарушение запрета карается штрафом в размере 500 долларов или арестом на 15 суток. Поэтому не стоит соблазняться выгодным курсом, который тайком предлагают на рынках и улицах.
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