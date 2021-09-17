Стали известны первые данные по явке в Приморском крае

Posted 17 сентября 2021, 12:54
Published 17 сентября 2021, 12:54
Modified 16 сентября 2022, 20:56
Updated 16 сентября 2022, 20:56
Как сообщает vostokmedia.com, кроме голосования за те или иные партии по федеральным и территориальным спискам, люди делают свой выбор в отношении избирающихся по одномандатным округам во Владивостоке. На его территории расположено 11 из 30 одномандатных округов, жителям которых предстоит избрать депутатов Заксобрания. И еще два округа, где выбирают депутатов Госдумы.
Судя по первым данным по явке, к 15 часам успело проголосовать за кандидатов в депутаты российского парламента 98 600 жителей Приморья, или 8,24 процента от всего населения края. Немного меньше - 84 262 избирателя - к этому времени успели отдать голос за «своих» кандидатов в депутаты регионального парламента. Это составляет 7,5 процента от всего населения региона.
Ранее уже сообщалось о том, что глава Приморского края Олег Кожемяко и его супруга Ирина одними из первых пришли на на избирательный участок № 727 по месту их прописки и проголосовали за кандидатуры депутатов в Госдуму и Заксобрание.