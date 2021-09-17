Стали известны первые данные по явке в Приморском крае

Как сообщает vostokmedia.com, кроме голосования за те или иные партии по федеральным и территориальным спискам, люди делают свой выбор в отношении избирающихся по одномандатным округам во Владивостоке. На его территории расположено 11 из 30 одномандатных округов, жителям которых предстоит избрать депутатов Заксобрания. И еще два округа, где выбирают депутатов Госдумы.