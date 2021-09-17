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Posted 17 сентября 2021, 12:54

Published 17 сентября 2021, 12:54

Modified 16 сентября 2022, 20:56

Updated 16 сентября 2022, 20:56

Стали известны первые данные по явке в Приморском крае

Стали известны первые данные по явке в Приморском крае

17 сентября 2021, 12:54
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
В Приморском крае подходит к концу первый день голосования в ходе выборов депутатов Госдумы и регионального Заксобрания, которые проводятся с 17 по 19 сентября. Стали известны первые данные по явке избирателей на 15 часов местного времени.

Как сообщает vostokmedia.com, кроме голосования за те или иные партии по федеральным и территориальным спискам, люди делают свой выбор в отношении избирающихся по одномандатным округам во Владивостоке. На его территории расположено 11 из 30 одномандатных округов, жителям которых предстоит избрать депутатов Заксобрания. И еще два округа, где выбирают депутатов Госдумы.

Судя по первым данным по явке, к 15 часам успело проголосовать за кандидатов в депутаты российского парламента 98 600 жителей Приморья, или 8,24 процента от всего населения края. Немного меньше - 84 262 избирателя - к этому времени успели отдать голос за «своих» кандидатов в депутаты регионального парламента. Это составляет 7,5 процента от всего населения региона.

Ранее уже сообщалось о том, что глава Приморского края Олег Кожемяко и его супруга Ирина одними из первых пришли на на избирательный участок № 727 по месту их прописки и проголосовали за кандидатуры депутатов в Госдуму и Заксобрание.

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