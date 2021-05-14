Предложенная ЕР инициатива помогла сделать детский отдых доступнее по всей стране

Posted 14 мая 2021, 12:10
Published 14 мая 2021, 12:10
Modified 16 сентября 2022, 20:42
Updated 16 сентября 2022, 20:42
Уже в этом году получить компенсацию 50% от стоимости путевок в детские лагеря смогут порядка 400 тысяч человек. На реализацию данной социальной инициативы государство направит 5 миллиардов рублей.
Как сообщает nashgorod.ru, ранее президент Владимир Путин одобрил внедрение предложенной партией инициативы. Сейчас для введения кешбэка на детский отдых проводятся заключительные согласования. Ростуризм уже составил перечень всех необходимых для запуска программы документов.
Ольга Окунева, первый зампред комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей, которая также ответственна за координацию проекта партии «Крепкая семья», подчеркивает, что «Единая Россия» совместно с правительством прорабатывает все вопросы, требующие решения для реализации инициативы.
Ольга Окунева рассказала, что партия работает над тем, чтобы программа была готова к запуску еще до начала активного туристического сезона. Организации, которые обеспечивают отдых детей, должны успеть внедрить все изменения, требующиеся для того, чтобы уже в этом году лагеря и базы отдыха смогли принимать детей по этой программе.
Татьяна Буцкая, председатель общественного движения «Совет матерей России» и эксперт Общероссийского народного фронта, также поддержала решение ввести новую меру социальной поддержки. Она считает, что кешбэк будет крайне востребован у россиян, поэтому реализация этой государственной программы в настоящее время весьма актуальна.
Татьяна Буцкая говорит о том, что родители смогут получить не только материальную поддержку, но и убедиться, что раз лагерь рекомендует государство, значит, он действительно безопасен для пребывания ребенка.
Стоит напомнить, что глава государства определил срок запуска данной программы — 15 мая. Как сообщает официальный сайт «Единой России», новая инициатива направлена на государственную поддержку оздоровительных организаций, а также она делает детский отдых более доступным, так как многие родители захотят отправить своих детей в детские лагеря и базы отдыха после длительного периода самоизоляции во время пандемии.