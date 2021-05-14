Предложенная ЕР инициатива помогла сделать детский отдых доступнее по всей стране

Ольга Окунева рассказала, что партия работает над тем, чтобы программа была готова к запуску еще до начала активного туристического сезона. Организации, которые обеспечивают отдых детей, должны успеть внедрить все изменения, требующиеся для того, чтобы уже в этом году лагеря и базы отдыха смогли принимать детей по этой программе.