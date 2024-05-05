11 идей, как сделать вашу квартиру уютной при помощи декора и мебели

Posted 5 мая, 13:33
Published 5 мая, 13:33
Modified 9 сентября, 22:39
Updated 9 сентября, 22:39
Если вы обнаружили, что живете в обычной квартире, которая кажется холодной и безликой, уделите внимание декору, с помощью которого можно вдохнуть в пространство жизнь и сделать его более интересным.
В этой квартире прихожая выкрашена в теплый горчично-желтый цвет, что придает ей уют. Оттенок создает ощущение глубины и размерности, помогая небольшому пространству казаться более просторным.
Используйте смелые узоры для придания индивидуальности, энергии и оживления, которые заряжают пространство энергией, но не перегружая его. Большой коврик в марокканском стиле с ромбовидным рисунком придает мягкость, заполняя пространство. Графические черно-белые обои с зигзагообразным рисунком на стене за диваном добавляют движения.
Если вы живете в студии с нишей для кровати, добавьте недорогие занавески с завязками в скандинавском стиле, которые разграничат зону и создадут приватное пространство.
Вам не нужна огромная коллекция растений, чтобы придать вашей квартире уют. В этой небольшой ванной комнате пара стильных настенных кашпо добавляют жизни, не занимая места на полу или полках.
Эта небольшая квартира полна цвета и жизни, начиная со стен из мебели цвета шалфея, заканчивая обоями с рисунком и разноцветными подушками в оттенках розового, зеленого, желтого и нейтральных тонах.
Эту маленькую кухню небольшой квартиры украшает панель нежно-зеленого цвета, а также мини-садик с травами на настенной полке. Это придает природному элементу декоративный и практичный вид во время приема пищи.
В этой квартире винтажный диван, журнальный столик-сундук и современная книжная полка создают уютное пространство, в котором нет недостатка в стиле.
Оттенки позолоченного металла помогают согреть эту светлую и стильную квартиру. Розово-золотистые тона барных стульев, торшера и выдвижных шкафов удачно сочетаются с приборами из нержавеющей стали.
Украсьте спальню мягкими текстурами. Для этого можно создать каркас кровати из мягкой ткани, постелить плотное вязаное покрывало, раскидать мягкие круглые подушки и пушистое, похожее на облако постельное белье.
Не в каждой квартире-студии есть встроенная прихожая, но если у вас есть свободное место вдоль стены в коридоре, вы можете вкрутить простые настенные крючки и поставить большую скамейку, которая будет служить и сидением, и полкой.
Добавьте коврики под рабочий или обеденный стол, кровать, зону отдыха, чтобы придать каждому уголку ощущение интимности. Не бойтесь использовать ковры с разными узорами, текстурами и стилями, но придерживайтесь общей цветовой гаммы для сплочения.
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