Когда мало места: 12 крутых идей для небольшой квартиры

Есть определенная мебель, которая занимает гораздо больше места в комнате, чем вы думаете. Это могут быть шкафы, обеденные столы, прихожие. Даже если вы живете один и вам нужна только кровать, в небольшой квартире даже самые необходимые вещи порой сложно разместить.