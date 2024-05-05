Когда мало места: 12 крутых идей для небольшой квартиры

Posted 5 мая, 12:55
Published 5 мая, 12:55
Modified 9 сентября, 22:38
Updated 9 сентября, 22:38
Есть определенная мебель, которая занимает гораздо больше места в комнате, чем вы думаете. Это могут быть шкафы, обеденные столы, прихожие. Даже если вы живете один и вам нужна только кровать, в небольшой квартире даже самые необходимые вещи порой сложно разместить.
Здесь вы найдете наглядные советы о том, как освободить больше места для гардероба и спрятать большое количество вещей, чтобы в квартире не было нагромождений и беспорядка. Откройте для себя идеи и необычную мебель, которые идеально подойдут для небольших помещений.
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