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Posted 5 мая, 12:55

Published 5 мая, 12:55

Modified 9 сентября, 22:38

Updated 9 сентября, 22:38

Когда мало места: 12 крутых идей для установки мебели и системы хранения

Когда мало места: 12 крутых идей для небольшой квартиры

5 мая 2024, 12:55
Фото: PR
Когда мало места: 12 крутых идей для установки мебели и системы хранения
Если вы живете на нескольких квадратных метрах, то размещение кровати, дивана и большого шкафа может стать невыполнимой задачей. Мы нашли 12 многофункциональных идей и необычных предметов мебели, которые экономят пространство

Есть определенная мебель, которая занимает гораздо больше места в комнате, чем вы думаете. Это могут быть шкафы, обеденные столы, прихожие. Даже если вы живете один и вам нужна только кровать, в небольшой квартире даже самые необходимые вещи порой сложно разместить.

Здесь вы найдете наглядные советы о том, как освободить больше места для гардероба и спрятать большое количество вещей, чтобы в квартире не было нагромождений и беспорядка. Откройте для себя идеи и необычную мебель, которые идеально подойдут для небольших помещений.

Гардеробная

Прихожая

Кухня

Домашний офис

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#Эмилия Шпилева#Дизайн#Интерьер#Тренды 2024
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