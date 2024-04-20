10 преображений ванной до и после ремонта: бюджетные переделки

Posted 20 апреля, 14:37
Published 20 апреля, 14:37
Modified 9 сентября, 22:05
Updated 9 сентября, 22:05
Реконструкция маленькой ванной комнаты может потребовать много работы. Но эти недорогие варианты ремонта доказывают, что вам не нужно тратить целое состояние для внесения существенных изменений. Пусть ограниченный бюджет или небольшая площадь не помешают вам создать ванную мечты.
Планировка этого помещения и винтажная сантехника не отпугнули домовладелицу от небольшого ремонта ванной комнаты. Она была вдохновлена работать с тем, что уже было там. При ограниченном бюджете она сохранила расположение существующей сантехники и розовую ванну.
Оригинальная розовая чугунная ванна стала основой при проектировании этой небольшой комнаты. Для напольной и настенной плитки использовалась бежевая затирка, которая лучше сочетается с розовым цветом. Был установлен деревянный туалетный столик с большим количеством мест для хранения.
Эта интересной планировки маленькая ванная комната раньше была оклеена устаревшими обоями тусклого желтого оттенка.
Настенная плитка получила новую жизнь с помощью нескольких слоев белой краски, а старые обои были заменены известковой краской.
Спасенный туалетный столик был выкрашен в черный цвет. Для экономии средств были добавлены всего лишь новый кран, фурнитура и новая столешница. Зеркало меньшего размера и бра были повешены, чтобы лучше соответствовать размеру помещения.
В рамках бюджетного ремонта маленькой ванной комнаты были заменены старые трубы, напольное покрытие, ванна и туалетный столик, чтобы сделать ее более функциональной для молодой семьи. Общая планировка и окно в форме восьмиугольника были единственными элементами, которые остались неизменными.
Напольная плитка со смелым рисунком задает тон дизайну этой маленькой ванной комнаты. Контрастная цветовая гамма повторяется на матово-черной сантехнике и полосах белой плитки subway с черной затиркой.
Розовая ванна 1948 года выпуска уже давно устарела в этой комнате. А для семьи, которая предпочитала душ, такое маленькое пространство создавало неудобства.
Душевая кабина, выложенная плиткой subway, сразу придает свежий вид. Чтобы уложиться в бюджет, домовладельцы сохранили оригинальный туалетный столик, обновив его краской и новой фурнитурой. Вместо замены старого напольного покрытия владельцы использовали недорогую самоклеящуюся плитку.
Эта небольшая ванная комната нуждалась в нескольких обновлениях, чтобы полностью раскрыть свой потенциал. Протекающий унитаз, покрытая ржавыми пятнами раковина и старая сантехника возглавили список обязательных к ремонту.
В этой небольшой реконструкции улучшена функциональность пространства. Голубая напольная плитка вдохновила на добавление изысканных темно-серых обоев с дамасским принтом. Новые деревянные панели, выкрашенные в ярко-белый цвет, оказались более экономичными, чем переклеивание обоев.
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