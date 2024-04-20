10 преображений ванной до и после ремонта: бюджетные переделки

Планировка этого помещения и винтажная сантехника не отпугнули домовладелицу от небольшого ремонта ванной комнаты. Она была вдохновлена работать с тем, что уже было там. При ограниченном бюджете она сохранила расположение существующей сантехники и розовую ванну.