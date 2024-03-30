Дизайнеры показали 5 новых весенних тенденций для интерьера дома

Posted 30 марта, 14:16
Published 30 марта, 14:16
Modified 9 сентября, 21:03
Updated 9 сентября, 21:03
Приближается весна и это идеальное время чтобы наполнить свой дом самыми актуальными тенденциями домашнего декора в 2024 году.
В 2024 году мы будем наслаждаться красотой природы и добавлять в наши дома тона, являющиеся частью природы — зеленый, коричневый и теплые нейтральные.
Какой бы оттенок вы ни выбрали, все эти мягкие цвета создают ощущение спокойствия и безмятежности, идеально подходя для весеннего сезона. Выбирайте предметы мебели, диваны или кресла, в оттенках зеленого мха или насыщенной терракоты.
Совет:
Сочетайте землистые тона с натуральными материалами — ротанг, бамбук или льняное белье, чтобы создать целостный и органичный образ. Подумайте о добавлении растений или цветочных композиций для усиления естественной атмосферы. Дополните помещение узорами, например, ботаническими принтами или обоями с листьями.
В этом году мы увидим сильное движение в сторону устойчивых и экологичных материалов, которые будут доминировать в домашнем интерьере. Вместо того, чтобы покупать новое, стоит поискать предметы быта в винтажных магазинах или лавках старьевщика.
Кризис стоимости жизни — отличный повод воспользоваться этим интерьерным трендом в 2024 году. Если вам действительно нужно купить что-то новое, то стоит присмотреться к мебели, изготовленной из переработанных материалов или возобновляемых ресурсов, таких как бамбук или пробка. Добавьте экологически чистые акценты, текстиль из хлопка или льна, чтобы создать стильное пространство.
Совет:
Используйте натуральные текстуры, такие как джутовые коврики или плетеные корзины, чтобы дополнить экологичную тему.
Эклектика — тренд для самых искушенных любителей цветовой фактуры. Это художественный прием и интересная техника окраски стен, которая использовалась веками. Добавляет дому неожиданности и поднимает настроение.
Совет:
Начните с небольших предметов мебели, используя маленькие баночки с красками. Смешивайте и сочетайте трендовые узоры и цвета, чтобы создать визуально захватывающий образ. Используйте эклектичный стиль с яркими цветами, узорами размера XXL и уникальными текстурами.
Тихая роскошь — это когда в вашем доме остается самое необходимое, а в интерьере используются самые шикарные элементы дизайна, характерные для хай-тек и минимализма 90-х.
Этот стиль отличается сдержанной цветовой палитрой, а также мягкими текстурами, формами и цветами, принося воздушность и свет в интерьер дома. Такие эффектные материалы, как мрамор, полированное дерево, шерсть и букле придают интерьеру дома простой, но дорогой вид.
Совет:
Создайте акценты используя необычные предметы мебели, такие как диван изогнутой формы, широкий ковер или большое декоративное зеркало. Не бойтесь смешивать контрастные узоры и цвета, но сохраняйте общую эстетику целостности, используя единую цветовую гамму.
Это вечный тренд с геометрическими узорами, насыщенными цветами и большим количеством золота. Вдохновение вы можете получить из фильма «Великий Гэтсби» с его пышными интерьерами.
Наряду с использованием арок и изогнутых линий, присутствует множество роскошных аксессуаров из таких материалов, как бархат, золото, шелк и обработанное дерево — все это перекликается с роскошью ар–деко, что делает его одним из весенних трендов, который понравится максималистам.
Совет:
Этот стиль отлично смотрится в ванных комнатах, где вы можете выбрать изогнутые душевые экраны и арки для ванной комнаты. В других уголках вашего дома украсьте пространство обоями, аксессуарами и узорами с геометрическими принтами, которые были популярны в ту эпоху.
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