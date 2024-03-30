Дизайнеры показали 5 новых весенних тенденций для интерьера дома

Кризис стоимости жизни — отличный повод воспользоваться этим интерьерным трендом в 2024 году. Если вам действительно нужно купить что-то новое, то стоит присмотреться к мебели, изготовленной из переработанных материалов или возобновляемых ресурсов, таких как бамбук или пробка. Добавьте экологически чистые акценты, текстиль из хлопка или льна, чтобы создать стильное пространство.