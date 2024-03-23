20 неудобных мест в доме, которые креативно обыграли дизайнеры интерьера

Posted 23 марта, 10:52
Published 23 марта, 10:52
Modified 9 сентября, 20:40
Updated 9 сентября, 20:40
Неудобные пространства требуют креативных дизайнерских решений. Это могут быть места за диваном, укромные уголки странной формы, ниши или выступы стен. Но с помощью этих советов по оформлению труднодоступных мест вы можете превратить невзрачное место в необычное стилистическое решение.
Небольшие ниши в стене могут быть недостаточным местом для расположения шкафа, но могут служить для других нужд. Создайте скрытый домашний офис, установив прочный кусок дерева на высоте стола в качестве рабочей поверхности, затем повесьте полки сверху для хранения. Бра осветят помещение с помощью специального освещения. Чтобы сэкономить место, замените традиционные распашные или двустворчатые двери раздвижными дверями в стиле амбара, которые остаются на одном уровне со стеной.
Эркерные окна добавляют в комнату естественного света, но что вы делаете с этим неудобным выступом? Угловая зона сразу за эркерными окнами — отличное место для размещения небольшого предмета мебели, например письменного стола. Это позволяет освободить остальную площадь помещения и создать зону домашнего офиса с прекрасным видом.
Пространство под лестницей не обязательно должно выглядеть темным и пустым. Сделайте помещение привлекательным с помощью вывески и соответствующей скамейки. Просто следите за тем, чтобы на лестничной клетке не было беспорядка.
Если на ваших кухонных полках становится тесно, обратите внимание на пространство над шкафами или между ними. Высокие полки могут обеспечить надежное хранение дополнительных предметов. Оборудуйте верхнюю часть кухонной стены полками, которые позволят вам выставить самую красивую посуду, не загромождая столешницы.
Радиатор отопления не обязательно должен быть бельмом на глазу, которое вы пытаетесь игнорировать. Замаскируйте неприглядный радиатор с помощью вентилируемых деревянных элементов, затем украсьте его произведениями искусства, вазами и практичными крючками. Красивая стеклянная подвеска еще больше подчеркивает это пространство, на которое часто не обращают внимания.
Повесьте открытые полки над стиральными и сушильными машинами, чтобы добавить стильного хранения в вашу прачечную. Используйте проволочные и плетеные корзины для размещения чистящих средств на полках, а также разместите на стенах мотивирующие рисунки, чтобы сделать стирку немного менее утомительной. Столешница должна быть в основном чистой, чтобы оставалось место для складывания одежды или обработки пятен.
Когда ваша входная дверь не открыта, пространство за ней может выглядеть пустым. Украсьте стену за дверью коротким консольным столиком и высоким зеркалом, чтобы стильно заполнить пустое пространство. Эта зона также послужит местом, где вы сможете внести последний штрих перед уходом или оставить ключи и сумочку, входя в дверь.
Оформление неудобного угла не должно быть сложным. Просто заполните пространство подвесной витриной. Установите наборы крючков на обеих примыкающих стенах и разместите ассортимент подвесных кашпо, фонариков или корзин. Подвешивая элементы декора на крючки, а не устанавливая их непосредственно на стену, вы можете легко снимать кашпо для полива или перевешивать экспозицию по своему усмотрению.
Зациклились на том, как оформить это неудобное пространство между двумя стенами? Тесный уголок — идеальное место для обустройства офиса. Поместите в пространство письменный стол, затем добавьте обои с цветочным рисунком и подвесное хранилище в винтажном стиле для индивидуального оформления.
Упростите интерьер в маленькой прихожей с помощью умных идей хранения. Корзины, вставленные в открытые ячейки, помогают упорядочить хранение, придавая ему опрятный вид. Встроенные в угол, чтобы максимально использовать небольшое пространство, полки, заполненные принадлежностями для выпечки, выполняют двойную функцию кладовой. Мягкие стулья и люстра в цветочек придают помещению индивидуальность.
Привлеките внимание к крошечной стене с помощью классной доски и мотивирующих рисунков. Ящики и корзинки позволяют разместить обувь под небольшим консольным столиком. Нанесите краску для классной доски прямо на стену, чтобы создать крупномасштабную доску объявлений, затем повесьте полку прямо под ней, чтобы держать наготове кусочки мела.
Когда дело доходит до неприятных открытых электромонтажных работ, работайте с ними, а не вокруг них. Например, тонкая проволочная доска для фотографий может плотно прилегать к электропроводке. Добавьте календари, картинки и рецепты, чтобы украсить неудобное пространство с индивидуальным подходом.
Если ваша входная дверь выходит в коридор, используйте один угол, чтобы выделить место для зонтиков, ключей и других предметов первой необходимости. Выберите небольшой комод вместо стола, чтобы использовать выдвижные ящики для дополнительного хранения. Покройте это пространство яркими обоями, чтобы добавить эффектности маленькой прихожей.
Если в вашем доме нет идеальной прихожей (или какой-либо прихожей вообще), постройте ее самостоятельно. Определите пространство с помощью коврика, затем добавьте крючки и скамейку. Добавьте размерности с помощью обшивки стен вагонкой или корабельной обшивкой, чтобы еще больше выделить вашу одностенную прихожую.
Низкие скамейки привлекают внимание к большим окнам и предлагают отличное место для отдыха. Расположите их немного подальше от стены, чтобы можно было заправить шторы за сиденья.
На кухне, заставленной шкафами, небольшой участок пустой стены может выглядеть немного неуклюже и неуместно. Воспользуйтесь преимуществом пространства, установив стопку плавающих открытых полок. Используйте их, чтобы спрятать запасные кулинарные книги, посуду или предметы коллекционирования.
Равномерно расположенные крючки и сверхкомфортная подушка для скамейки делают этот некогда переполненный вестибюль открытым и привлекательным. Ящики под встроенной скамейкой обеспечивают скрытое хранение, а обшитая деревянными панелями стена придает помещению стиль. Линейка шкафов наверху обеспечивает удобное хранение за закрытыми дверцами.
Эта неудобная идея планировки гостиной включает в себя размещение кресла для чтения перед встроенными полками, обеспечивающими уютное и удобное сидение. Разместите произведения искусства над мебелью, чтобы определить пространство.
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