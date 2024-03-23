20 неудобных мест в доме, которые креативно обыграли дизайнеры интерьера

Небольшие ниши в стене могут быть недостаточным местом для расположения шкафа, но могут служить для других нужд. Создайте скрытый домашний офис, установив прочный кусок дерева на высоте стола в качестве рабочей поверхности, затем повесьте полки сверху для хранения. Бра осветят помещение с помощью специального освещения. Чтобы сэкономить место, замените традиционные распашные или двустворчатые двери раздвижными дверями в стиле амбара, которые остаются на одном уровне со стеной.