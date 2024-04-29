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Posted 29 апреля, 14:33

Published 29 апреля, 14:33

Modified 9 сентября, 22:26

Updated 9 сентября, 22:26

15 идей оформления уютного уголка для приготовления чая и кофе

29 апреля 2024, 14:33

Дизайнеры рассказали, как оформить кофе-бар в домашних условиях

Хотите узнать как оформить на своей кухне стильный и функциональный кофе-бар? Мы подготовили 15 идей, которые вдохновят вас на небольшие изменения

Есть множество способов создать специальное пространство для хранения кофеварки, чая, а также кружек и иных аксессуаров. В зависимости от планировки вашей кухни вы можете разместить кофейную стойку в буфете, приставить к пустой стене консольный столик или организовать любой свободный уголок на кухне.

Если в вашей семье есть любители быстрого завтрака «на бегу», выделите место не только для электрического чайника и кофемашины, но и создайте небольшую кладовую для хлеба, булочек и джема.

Этот уголок доказательство того, что даже самый маленький консольный столик может функционировать как кафе-бар. Все, что вам нужно, это несколько подвесных полок для хранения предметов первой необходимости.

Прозрачные банки позволяют легко определить, когда у вас заканчиваются необходимые ингредиенты для приготовления чая и кофе.

Если вы предпочитаете визуальный порядок и чистоту, можно использовать емкости с закрытыми крышками, полки и корзины в одной цветовой гамме.

Этот домашний кофейный бар оформлен в черных, белых и естественных тонах, но изменить его несложно, добавив разноцветные кружки.

Блестящая задняя панель из плитки не только защищает от случайных брызг, но и добавляет декоративный элемент, на который приятно смотреть.

Даже на маленьком приставном столике можно разместить не одну, а целых две кофемашины. Вертикальное пространство пригодится для размещения банок, кружек и даже растений.

Этот уголок прекрасно вмещает в себя не только кофе-машину, но и СВЧ-печь, и даже посуду.

Многоуровневые стеллажи позволят максимально использовать драгоценное пространство на столешнице. Это мраморная подставка хранит всю необходимую посуду и гармонично сочетается с остальной кухней.

Если нет возможности выделить отдельное пространство, оформить кофе-бар помогут небольшие подносы и подставки, придав столешнице декоративный вид.

Возьмите обычную барную тележку и превратите ее мобильную станцию для кофе — ее легко перемещать из комнаты в комнату.

Если на вашей кухне мало места на столешнице, но есть свободная стена, используйте узкий консольный столик в качестве основания. Керамические банки и кофемашина в ретро-стиле придают этому бару изящный вид, а корзины для хранения под столом скрывают беспорядок.

Вдохните новую жизнь в винтажный шкаф, покрасив его в любимый цвет и наполнив всем необходимым для приготовления кофе и чая. Не забудьте добавить крючки для кружек.

Создайте свой собственный уютный кофе-бар, наполнив любимой посудой и предметами интерьера, которые долго прячутся в дальнем шкафу.

Подставки для тортов не стоит прятать глубоко, особенно если они такие красивые. Используйте их для размещения предметов первой необходимости для кофейного бара, придав немного элегантности вашему уголку.

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#Эмилия Шпилева#Дизайн#Интерьер#Тренды 2024
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