Петербург чистят от снега почти 800 единиц уборочной техники

Posted 15 марта 2021, 12:22
Published 15 марта 2021, 12:22
Modified 15 сентября 2022, 22:07
Updated 15 сентября 2022, 22:07
783 единицы спецтехники и 1206 работников дорожной службы вышли в понедельник 15 марта на улицы Северной столицы. На дорогах убирают снег, который выпал минувшей ночью в огромном количестве, и счищают наледь. Посыпают дорожное полотно и тротуары песком во избежание аварийных ситуаций, пишет Piter.TV.
485 дворников и 96 единиц спецтехники приводят в порядок территории садов, парков, бульваров и скверов.
Сейчас в Петербурге продолжает идти снег с дождем. Высота снежного покрова может достигнуть 3 см. В связи с этим автомобилистов и пешеходов просят быть внимательнее на дорогах.
Утром Северная столица встала в 8-балльные пробки из-за снегопада. Жители добирались на работу с опозданием.