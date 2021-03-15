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Posted 15 марта 2021, 12:22

Published 15 марта 2021, 12:22

Modified 15 сентября 2022, 22:07

Updated 15 сентября 2022, 22:07

Петербург чистят от снега почти 800 единиц уборочной техники

15 марта 2021, 12:22
Улицы очищают от снега и наледи и посыпают песком.

783 единицы спецтехники и 1206 работников дорожной службы вышли в понедельник 15 марта на улицы Северной столицы. На дорогах убирают снег, который выпал минувшей ночью в огромном количестве, и счищают наледь. Посыпают дорожное полотно и тротуары песком во избежание аварийных ситуаций, пишет Piter.TV.

485 дворников и 96 единиц спецтехники приводят в порядок территории садов, парков, бульваров и скверов.

Сейчас в Петербурге продолжает идти снег с дождем. Высота снежного покрова может достигнуть 3 см. В связи с этим автомобилистов и пешеходов просят быть внимательнее на дорогах.

Утром Северная столица встала в 8-балльные пробки из-за снегопада. Жители добирались на работу с опозданием.

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#Транспорт#Новости
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