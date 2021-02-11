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Posted 11 февраля 2021, 07:09

Published 11 февраля 2021, 07:09

Modified 15 сентября 2022, 22:04

Updated 15 сентября 2022, 22:04

Более 8,5 тысячи переболевших коронавирусом петербуржцев отправили в санатории

11 февраля 2021, 07:09
Каждый десятый пациент после перенесенного заболевания нуждается в санаторном восстановлении.

8,5 тысячи жителей Санкт-Петербурга были отправлены в санатории на реабилитацию после перенесенной коронавирусной инфекции.

Для восстановление отправляют людей, которые переболели Covid-19 в тяжелой форме, рассказал в эфире телеканала «Санкт-Петербург» первый зампредседателя комитета по здравоохранению Смольного Андрей Сарана.

В данный момент в очереди на реабилитацию, по словам представителя комздрава, находятся около 450 человек. Каждый десятый житель города, переболевший коронавирусом в тяжелой форме, нуждается в санаторном лечении.

Всего с начала пандемии в Петербурге коронавирусом заболели 348,6 тысячи человек. 10,2 тысячи скончались.

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