Более 8,5 тысячи переболевших коронавирусом петербуржцев отправили в санатории

Posted 11 февраля 2021, 07:09
Published 11 февраля 2021, 07:09
Modified 15 сентября 2022, 22:04
Updated 15 сентября 2022, 22:04
8,5 тысячи жителей Санкт-Петербурга были отправлены в санатории на реабилитацию после перенесенной коронавирусной инфекции.
Для восстановление отправляют людей, которые переболели Covid-19 в тяжелой форме, рассказал в эфире телеканала «Санкт-Петербург» первый зампредседателя комитета по здравоохранению Смольного Андрей Сарана.
В данный момент в очереди на реабилитацию, по словам представителя комздрава, находятся около 450 человек. Каждый десятый житель города, переболевший коронавирусом в тяжелой форме, нуждается в санаторном лечении.
Всего с начала пандемии в Петербурге коронавирусом заболели 348,6 тысячи человек. 10,2 тысячи скончались.
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