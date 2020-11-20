В Казани бабушка-блогер агитирует жителей не носить маски

В Новотроицке Оренбургской области бывший заключенный подал в суд на колонию. Как пишет 56orb.ru, мужчина потребовал компенсацию морального вреда в размере двух миллионов рублей из-за плохих условий содержания. Суд подтвердил, что бывший заключенный вместе с тремя людьми 11 дней просидел в двухместной камере. Из-за отсутствия необходимой мебели им приходилось не только спать, но и есть на полу. Однако с запрашиваемой суммой судья не согласился и постановил выплатить 5,5 тысяч рублей.