Сельские детские сады могут получить дополнительное финансирование

«Решение этой задачи невозможно без обеспечения достойного уровня сельского здравоохранения, образования, социальной сферы, культуры, коммуникаций — все эти сферы в зоне особого внимания «Единой России», - говорит партийный чиновник. Единороссы предложили запланировать в бюджете около двух миллиардов рублей для закупки мобильных медицинских комплексов для населенных пунктов с числом жителей менее 100 человек. Это даст им возможность вовремя обследоваться и сдавать анализы. В будущем году мобильные комплексы поступят в 24 субъекта РФ.