Сельские детские сады могут получить дополнительное финансирование

Posted 20 ноября 2020, 13:47
Published 20 ноября 2020, 13:47
Modified 15 сентября 2022, 21:34
Updated 15 сентября 2022, 21:34
В разработке программы «Комплексное развитие сельских территорий», которая начала работать в этом году, партия приняла непосредственное участие. Финансирование программы станет темой обсуждения ЕР и Кабинета министров следующей весной. Как говорит Дмитрий Медведев, эта тема будет приоритетной, пишет mk.ru.
Развитию сельской местности должно способствовать строительство таких объектов социальной инфраструктуры, как школы, детские сады, дома культуры и стадионы, появление доступного интернета. Особое внимание уделят программам «Земский учитель» и «Земский доктор».
«Единой Россией» подготовлены поправки ко второму чтению бюджета страны. На развитие села в будущем году предусмотрено около 210 миллиардов рублей.
Как говорит секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, сегодня необходимо способствовать созданию для жителей села равных с горожанами возможностей для саморазвития.
«Решение этой задачи невозможно без обеспечения достойного уровня сельского здравоохранения, образования, социальной сферы, культуры, коммуникаций — все эти сферы в зоне особого внимания «Единой России», - говорит партийный чиновник. Единороссы предложили запланировать в бюджете около двух миллиардов рублей для закупки мобильных медицинских комплексов для населенных пунктов с числом жителей менее 100 человек. Это даст им возможность вовремя обследоваться и сдавать анализы. В будущем году мобильные комплексы поступят в 24 субъекта РФ.
Поправками партии к проекту бюджета предусмотрено строительство свыше 300 домов культуры, а еще около тысячи ДК переоснастят. А также возведут спортплощадки в 900 сельских школах.
В будущем году «Единой Россией», Минстроем и Минсельхозом будет организован сбор заявок на строительство новых объектов, которые должны под одной крышей объединить разные сельские учреждения, такие как администрация, школа, детский сад, библиотека и другие.
По данным сайта ER.ru, речь идет и о проблеме газификации села, которой занимаются «Газпром» и правительство РФ. «Ключевое — это определить единого оператора газификации, ответственного за бесплатное доведение газа от магистрального трубопровода непосредственно до домовладений», - считает Турчак.