В Казани мать пятиклассницы устроила самосуд над одноклассником дочери

Тиктокеру из Омска в региональном Министерстве образования предложили учиться на «дистанте» с помощью телефона и почты. Как пишет gorod55.ru, молодой человек проживает в деревне. Он записал видео, в котором обратился к губернатору с вопросом о том, как учиться на «удаленке», когда нет нормального интернета. По его словам, он уходит за 300 метров от деревни и залезает на восьмиметровую березу, чтобы поймать интернет.