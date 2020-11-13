Posted 13 ноября 2020, 15:04
Published 13 ноября 2020, 15:04
Modified 15 сентября 2022, 21:34
Updated 15 сентября 2022, 21:34
Татарстан
В Казани мать пятиклассницы устроила самосуд над одноклассником дочери, сообщает inkazan.ru. Женщина пришла на одной из перемен в класс и кричала на ребенка пока ее дочь поливала того газировкой. Происходящее записали на видео и выложили в соцсети.
Нижегородская область
В Нижегородской области на 93% сократилось число отдыхающих в детских лагерях. Журналисты newsnn.ru выяснили, как выживают в эпоху пандемии подобные учреждения, пообщавшись с их руководителями.
Удмуртия
В Ижевске ритуальные агентства не будут изготавливать гробы с прозрачными крышками. Как отмечают журналисты udm-info.ru , в Москве на такую меру пошли, чтобы родственники могли достойно проститься с умершим от коронавируса.
Челябинская область
Новый полпред президента в УрФО опроверг информацию о возможном объединении регионов Урала, пишет «Курс дела». По его словам, Челябинская область сохранит свою административную самостоятельность. Ранее некоторые эксперты говорили о возможном слиянии Челябинской, Свердловской и Пермской областей, или Челябинской, Свердловской и Курганской областей по типу «Тюменской матрешки».
Башкирия
В Башкирии 11-летний мальчик отравился жевательной смесью растительного происхождения, пишет Mkset . СК планирует допросить приятелей пострадавшего для выявления, где мальчик смог достать запрещенный для несовершеннолетних продукт.
ХМАО
Губернатор ХМАО Наталья Комарова заявила, что жители округа генетически расположены к исследованиям и имеют тягу к межрегиональной связи. Как пишет muksun.fm, он отметила, что в царской России в 18 веке – начале 19 века исследования Западной Сибири, восточных земель осуществлялись именно югорчанами.
Волгоградская область
Волгоградцы раскритиковали региональный облздрав после призыва прекратить бесконтрольно принимать антибиотики. Как сообщает издание novostivolgograda.ru, местные жители рассказали, что вынуждены по несколько часов проводить в очередях с температурой, чтобы попасть к врачу. На дом медики тоже не приезжают.
Свердловская область
В Новоуральске прокуратура проводит проверку из-за «нефтяного пятна» в реке Талая, пишет издание tagilcity.ru. Сотрудники Минприроды возьмут пробы воды и установят размер ущерба, который был причинен окружающей среде. Это не первая экологическая проблема в регионе за последние дни: ранее в Нижнем Тагиле зафиксировали превышение концентрации фенола, формальдегида и сероводорода в воздухе.
Ростовская область
В Ростовской области женщинам-мусульманкам запретили выходить замуж за иноверцев. Как пояснили журналистам rostovgazeta.ru. в центральном духовном управлении мусульман Ростовской области в составе ЦДУМ РФ, при этом мужчина-мусульманин может жениться на христианке, так как он глава семьи..
Приморье
Друг ведущего НТВ Александра Котлового, погибшего при крушении самолета 7 ноября, рассказал подробности аварии, пишет vostokmedia.com. По его словам Cessna, которую ведущий решил купить совместно со своей сокурсницей, была практически новой, а сам Котловой был опытным пилотом.
Омская область
Тиктокеру из Омска в региональном Министерстве образования предложили учиться на «дистанте» с помощью телефона и почты. Как пишет gorod55.ru, молодой человек проживает в деревне. Он записал видео, в котором обратился к губернатору с вопросом о том, как учиться на «удаленке», когда нет нормального интернета. По его словам, он уходит за 300 метров от деревни и залезает на восьмиметровую березу, чтобы поймать интернет.
Оренбургская область
Оренбуржцы собирают подписи под петицией в Минобрнауки об отмене дистанционного обучения. Как пишет 56orb.ru, многие родители не могут контролировать учебный процесс своих детей дома, поэтому требуют вернуть очное обучение с соблюдением мер эпидемиологической безопасности.
Карелия
На границе с Карелией сотня полицейских разыскивает мужчину, открывшего огонь по правоохранителям. Как сообщает karelinform.ru, в результате инцидента был ранен один человек. Внимание оперативников мужчина привлек после того, как поджег автомобиль и собирался сжечь дом владельца машины.
Тюменская область
Тюменские чиновники сэкономят миллиарды рублей на дорогах и благоустройстве дворов. Как сообщает nashgorod.ru, сокращение финансирования запланировано по 10 из 20 муниципальных программ. Отмечается, что расходы превысят доходы более чем на миллиард рублей. По итогам этого года дефицит бюджета Тюменской области может превысить 90 млрд рублей.
Хабаровский край
В Хабаровском крае хозяева перевернувшейся фуры бросили на трассе сторожа. Как сообщает transsibinfo.com, 60-летний мужчина неделю караулит чужое имущество на холоде без воды и пропитания и спит в прицепе на картонках. Местные жители привезли ему теплую одежду и продукты.
Ставропольский край
В Георгиевске Ставропольского края одна из больниц свозит мусор в лес неподалеку. Как пишет newstracker.ru, активисты обратили на это внимание зампреда региональной Думы. Вся территория вокруг медучреждения завалена бутылками, пакетами и склянками от лекарств.
Хакасия
В Абакане 35-летний мужчина зарезал своего 52-летнего приятеля. Как сообщает newkhakasiya.online, мужчина пришел к нему в гости и в процессе распития спиртного инициировал ссору.
Сибирь
В Новосибирске возбудили уголовное дело из-за убийства заключенного в местной исправительной колоние, пишет atas.info. Тело мужчины было обнаружено 11 ноября в мусоросборнике промышленной зоны.