Более 20 тысяч жителей Петербурга лечатся от коронавируса дома

«При наличии клинической картины респираторной инфекции в обязательном порядке будет произведен забор мазков на коронавирус, - написал Лисовец на своей странице в социальной сети ВКонтакте. - У лиц, контактировавших с больным с подтвержденным СОVID-19, но не имеющих симптомов, мазки берутся на восьмой-десятый день с момента последнего контакта. Если симптомы есть – немедленно».