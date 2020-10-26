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Posted 26 октября 2020, 12:49

Published 26 октября 2020, 12:49

Modified 15 сентября 2022, 21:33

Updated 15 сентября 2022, 21:33

Более 20 тысяч жителей Петербурга лечатся от коронавируса дома

26 октября 2020, 12:49
В комздраве признали «дефицит возможностей лабораторного обследования».

Более 20 тысяч жителей Санкт-Петербурга лечатся от коронавируса на дому. Об этом сообщил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

Он также отметил, что при появлении симптомов ОРВИ жители должны перестать выходить в люди и вызвать на дом врача. Глава комздрава рассказал о ситуации с анализами на коронавирус в городе.

«При наличии клинической картины респираторной инфекции в обязательном порядке будет произведен забор мазков на коронавирус, - написал Лисовец на своей странице в социальной сети ВКонтакте. - У лиц, контактировавших с больным с подтвержденным СОVID-19, но не имеющих симптомов, мазки берутся на восьмой-десятый день с момента последнего контакта. Если симптомы есть – немедленно».

Он признал, что в Петербурге сохраняется «дефицит возможностей лабораторного обследования». Власти сейчас решают вопрос с увеличением числа лабораторий и их мощностей.

Кроме того, в ближайшее время планируют увеличить количество центров, где делают компьютерную томографию пациентам, которые лечатся амбулаторно. В данный момент подобных КТ-центров в Петербурге пять. На этой неделе должны открыться еще три.

За минувшие сутки в Петербурге был установлен рекорд по числу новых случаев коронавируса: заболели 715 человек.

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