Расселенные аварийные дома в Красногвардейском районе продолжают функционировать

Posted 21 октября 2020, 12:20
Published 21 октября 2020, 12:20
Modified 15 сентября 2022, 21:33
Updated 15 сентября 2022, 21:33
В расселенных многоквартирных домах № 109, 111 и 113 на Рябовском шоссе живут сотрудники УМВД, ОМОНа и Росгвардии. Эти здания находятся в аварийном состоянии, коммунального обслуживания там почти нет, но администрация района игнорирует эту проблему.
Официально дома были расселены по распоряжению петербургской администрации от 2002 года. Одни источники утверждали, что люди там больше не живут. Другие заявляли, что дома были расселены частично. Журналисты провели расследование и узнали, что дома не пустуют. Проживают там представители силовых ведомств.
Возникает вопрос, как они там оказались, ведь вселение и регистрация граждан в этих домах была остановлена. Возможно, Жилищное агентство Красногвардейского района заключило с силовиками временный договор безвозмездного пользования жилыми помещениями, так как вышеупомянутые дома были включены в маневровый фонд.
По документам здания обслуживаются ООО «ЖКС № 2 Красногвардейского района», но полноценных коммунальных услуг организация в этих домах не оказывает, а средства на проведение капитального ремонта не начисляются. Местные жители справляются своими силами – даже построили детскую площадку, облагородив внутренний дворик.
Люди самостоятельно купили зеленое покрытие, качели, песочницу, домик, урны. Но все это было разрушено представителями коммунальной службы. Они демонтировали ограду в виде покрышек, спилили деревья, которые потом даже не убрали. Это вызвало справедливое негодование общественности.
Коммунальщики не просто не выполняют своих обязанностей, но и разрушают то, что люди пытаются делать сами. Но это не единственная проблема Красногвардейского района, который по понятным причинам занимает очень низкие позиции по благоустройству.
Глава района Евгений Разумишкин игнорирует жалобы и просьбы жителей. Поэтому на ж/д станции «Ручьи» до сих пор нет безопасного пешеходного перехода, а на Свердловской набережной застраивают зеленую зону.
Видимо, у главы Администрации Красногвардейского района другие приоритеты, и обращения граждан в этот список не входят.