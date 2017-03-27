«Синий Кит» вышел ловить покемонов против коррупции

Posted 27 марта 2017, 08:37
Published 27 марта 2017, 08:37
Modified 18 августа 2022, 19:58
Updated 18 августа 2022, 19:58
В Санкт-Петербурге, как и по всей стране, прошел митинг против коррупции, собравший рекордное количество не просто участников, а именно молодых участников.
Организаторам митинга не повезло с погодой, но повезло со всем остальным. Власти загнали себя в угол со своей же придумкой - «забивать территорию» и проводить на месте предполагаемого митинга оппозиции что-то «позитивное». Так и митинг против коррупции не согласовали, предложив перенести, потому что «а вот как раз в это время здесь митинг НОД за традиционные ценности». Это бы сработало, как работало и раньше, но люди пришли в назначенное время и назначенное место по чужому разрешению. Если бы пришло мало - организаторы митинга НОД могли попросить полицию людей с плакатами не по тематике удалить с митинга. Так и сами оппозиционеры делали, это законно.
Но когда приходит 5 тысяч, а у НОД внезапно из выступающих волнующиеся и запинающиеся активисты, которым нечего сказать, у пришедших на протестных митинг появляется приятное ощущение преодоления и морального превосходства. В какой-то момент выступающая активистка НОД запела «Я люблю тебя жизнь» в микрофон - капитуляция перед прибывающей молодежью была полной. Еще одна победа – полиция была без понимания что делать. Сначала они гоняли людей с мемориальных плит, но потом там был такой эпизод - хотели забрать мужика с российским флажком и он так красноречиво показывал - ты что, хочешь под камеры винтить человека с российским флагом? Полицейский отступил и тут же на плиты сразу встали все. Дальше выяснилось, что выступать некому и нечем. Сначала выступил мужик с флажком, потом дальнобойщик, потом формальный организатор митинга - Костунова, которая что-то невнятно лепетала, бормотала да и еще и по бумажке. Смотрелось это просто жалко. Выступающим даже принесли что-то типа мегафона, но слышно все-равно не было ничего.
Поэтому все начали скандировать и вот это выглядело уже неплохо. ОМОНа был всего один автозак. Ветераны помнят, что раньше таких автозаков на митинги приезжали десятки. Полиция даже построилась боевым порядком, но на открытые действия не решалось. Мемориальные плиты Марсова поля оказались неожиданно удачным оборонительным редутом. Народ стоял на них, вокруг них, внутри периметра, и самое главное – у митинга не было ядра. Обычно задерживают спикера и других организаторов, но сегодня спикеры не были организаторами. Организаторы приглашали людей через интернет и им необязательно было присутствовать в городе. Они могли находиться в любой точке мира – в Москве, в Ракке или Вашингтоне. Акции прошли во множестве городов, где нет представителей Навального, его штабов или организованных единомышленников.
Система приглашения была построена идеально – это SMM самого профессионального уровня. Все слышали про «синих китов», но статистика опровергает что количество детских суицидов растет. «Синий кит» благодаря созданной вокруг него истерии стал модной социальной игрой в сети. Примерно такой же игрой стало участие в протестном движении, выйти на митинг стало таким интересным заданием, которое молодежь с удовольствием выполнила. Вовлечение молодежи в игры с зеленкой, кроссовками и уточками это всего лишь еще одна интересная онлайн игра, вроде «Покемонов». Тогда молодежь вышла поймать виртуального покемона – сегодня коррупционера.
Уже года полтора все поражаются, какая невиданная аудитория у ютуб-каналов. Но как мобилизационную силу их никогда не рассматривали – сила видеоблогеров распространялась только на место их обитания. Вчера их поклонники вышли на улицу.
Олег Ведутов