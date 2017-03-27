«Синий Кит» вышел ловить покемонов против коррупции

Но когда приходит 5 тысяч, а у НОД внезапно из выступающих волнующиеся и запинающиеся активисты, которым нечего сказать, у пришедших на протестных митинг появляется приятное ощущение преодоления и морального превосходства. В какой-то момент выступающая активистка НОД запела «Я люблю тебя жизнь» в микрофон - капитуляция перед прибывающей молодежью была полной. Еще одна победа – полиция была без понимания что делать. Сначала они гоняли людей с мемориальных плит, но потом там был такой эпизод - хотели забрать мужика с российским флажком и он так красноречиво показывал - ты что, хочешь под камеры винтить человека с российским флагом? Полицейский отступил и тут же на плиты сразу встали все. Дальше выяснилось, что выступать некому и нечем. Сначала выступил мужик с флажком, потом дальнобойщик, потом формальный организатор митинга - Костунова, которая что-то невнятно лепетала, бормотала да и еще и по бумажке. Смотрелось это просто жалко. Выступающим даже принесли что-то типа мегафона, но слышно все-равно не было ничего.